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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات زيرو تبدأ من 329 ألف جنيه .. صور

ارخص 5 سيارات زيرو
ارخص 5 سيارات زيرو

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات التي تحمل علامات تجارية لاشهر مصنعي المركبات حول العالم، بالاضافة إلى تنوع التصميمات الهيكلية والتجهيزات الفنية، إلى جانب نقطة مهمة وهي عامل السعر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة تضم ارخص 5 سيارات زيرو تبدأ من 329 الف جنيه.

 ارخص 5 سيارات زيرو 

تبدأ قائمة السيارات الارخص سعرًا بالنسة سوزوكي سيلاريو والتي تبدأ اسعارها من 329.900 جنيه للفئة الاولى والتي تضم محرك 1000 سي سي، بقوة 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 140 كم/ساعة، بينما تقدم الفئة الثانية بسعر 339.900 جنيه، و 349.900 جنيه للفئة الثالثة، وبلغ سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات "أوتوماتيك" بقيمة قدرها 399.900 جنيه.

 ارخص 5 سيارات زيرو 

وتعد السيارة سوزوكي ديزاير من ارخص السيارات المطروحة في مصر ايضا، حيث تبدأ اسعارها من 359.900 جنيه إلى 439 الف جنيه للفئة الثالثة، بينما يقدر سعر الفئة الثانية بـ 419.900 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1200 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة 85 حصانا، وعزم دوران 113 نيوتن/متر، مقترن بنوعين من نواقل الحركة الاول خماسي السرعات مانيوال، والاخر من 5 نقلات أوتوماتيكية الاداء.

 ارخص 5 سيارات زيرو 

وتأتي السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ضمن قائمة السيارات الارخص سعرًا في مصر، حيث يتم طرحها عبر فئة واحدة بلغت 445 الف جنيه، وتعتمد السيارة على قدرات فنية تتمثل في محرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء دفع امامي.

 ارخص 5 سيارات زيرو 

وتعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB من ارخص السيارات التي يقدمها الصنع الكوري الجنوبي في مصر ضمن موديلات 2023، والتي تبدأ اسعارها من 460 الف جنيه حتى 509 الف جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 125 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس من 4 سرعات أوتوماتيكية، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.1 ثانية.

 ارخص 5 سيارات زيرو 

ونختتم القائمة بالسيارة شيري اريزو 5 والتي تتصدر قائمة الارخص سعرًا بين سيارات شيري الصينية، ويتم تقديمها من 3 فئات تتضمن ناقل حركة حركة مانيوال خماسي السرعات للفئة الاولى، بالاضافة إلى عبلة تروس أوتوماتيكية للفئة الثانية الثالثة، مع عدة تجهيزات منها فتحة سقف، وشاشة عرض للوسائط المتعددة، بينما تعمل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانا، أما عن سعر السيارة موديل 2023 فيبدأ من 390 الف حتى 455 الف جنيه.

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