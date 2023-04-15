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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى "لوحة سيارة" في العالم .. سعرها لن يصدق |تفاصيل

اغلى لوحة معدنية
اغلى لوحة معدنية في العالم " P7 " المميزة

تحظى اللوحات المعدنية للسيارات، على شعبية كبيرة وحالة من الانفراد والتميز بين محبي عالم السيارات، وفي سياق هذا الموضوع انطلقت خلال الايام القليلة الماضية فعاليات مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة، الذي اقيم في دبي، حيث ضمت هذه الفاعاليات بيع اكثر من لوحة معدنية مميزة، قدرت بـ 25 رقم بينهم 14 لوحة خاصة بطرق دبي.

10 لوحات معدنية مميزة في مصر والأغلى بمبلغ لن تصدقه

لوحات معدنية بأرقام وحروف مميزة .. اعرف السعر

 

ويهدف المزاد الخيري إلى دعم حملة وقف المليار وجبة في الإمارات، والمقدمة من  نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

 اغلى لوحة معدنية في العالم " P7 " المميزة 

شاركت في فعاليات مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة، كلا من اللوحة Q22222، و AA19، بالاضافة إلى الرقم AA80، و X36، و H31، إلى جانب لوحات معدنية مميزة تتضمن J57، Z37، N41، W78، O71، واللوحة AA22، Y900، والرقم المميز Y6666.

 اغلى لوحة معدنية في العالم " P7 " المميزة 

سعر اغلى لوحة معدنية في العالم " P7 " المميزة 

 

سجلت دبي من قبل بيع اغلى لوحة معدنية لسيارة في العالم، والتي قدرت حينها بـ 52.2 مليون درهم، ويبدو أن مزاد أنبل رقم الخيري حطم بالفعل الارقام القياسية السابقة، بعد ان بيعت اللوحة المعدنية صاحبة الرقم 7 مع الحرف P، لتصل إلى سعر اجمالي يقدر بـ 55 مليون درهم، اي مايعادل 465 مليون جنيه.

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