أخبار السيارات|أرخص سيارة موديل 2023 "أوتوماتيك" بالسوق المصري.. سعر سيارة جعفر العمدة..اسعار 5 سيارات رياضية تبدأ من 500 الف

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تواصل السيارات الكهربائية تعزيز تواجدها داخل الاسواق العالمية والمحلية، حيث تتمتع بالعديد من المقاومات ابرزها تقليل حجم الانبعاثات الكربونية الضارة، بالاضافة إلى توفير الكثير من النفقات الخاصة بتكالف الوقود التقليدي "البنزين".

تتعدد السيارات المقدمة داخل السوق المصري، منها السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، كما تتنوع ايضا بحسب التجهيزات الفنية والتقنية سواء من سعة المحرك و نواقل الحركة، إلى جانب عنصر السعر والذي يشكل اهمية كبيرة ضمن عملية اختيار سيارة جديدة.

يواصل الفنان محمد رمضان الظهور بالعديد من السيارات الفاخرة داخل أحداث مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض حاليًا، فبعد أن ظهر رمضان بإحدى سيارات شركة مرسيدس الفارهة وتحديدًا من طراز مايباخ بإحدى الحلقات، عاود الظهور ثانية وهو يستقل سيارة اخرى تحمل علامة النجمة الثلاثية الشهيرة.

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة لانجاز الكثير من الوقت والجهد، بالاضافة إلى ايجاد حلول بديلة لوسائل المواصلات والشعور بالخصوصية، إلى جانب الحصول على كل هذا مع سعر مناسب وفقا للميزانية الخاصة بكل شخص.

ارتفعت خلال شهر ابريل الجاري عدد كبير من السيارات المطروحة داخل السوق المصري، ابرزها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، ومنها النسخة شيري تيجو 3 موديل 2023 التي شهدت زيادة بلغت 10 الاف جنيه، بالاضافة إلى السيارة BMW X7 التي ارتفعت اسعارها بقيمة قدرها 450 الف جنيه.

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، واحدة من أقوى إصدارات الصانع الياباني المطروحة في مصر، والتي تعمل عبر تقنية الدفع الخلفي والكلي للعجلات، والذي يمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة وبعض التضاريس المختلفة.

شهدت قائمة سيارات شركة BMW المقدمة داخل السوق المصري، بعض الزيادات السعرية الجديدة، والتي شملت العديد من الفئات المطروحة ومنها، النسخة BMW M3 موديل 2023، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة تراوحت بين 550 ألف و 600 ألف جنيه.