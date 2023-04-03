سعرها خيالي.. سيارة محمد رمضان في "جعفر العمدة" |صور

استطاع النجم محمد رمضان أن يخطف الأضواء من جديد، خلال العمل الدرامي "جعفر العمدة" الذي يعرض حالياً، ويبدو أن عشق محمد رمضان إلى عالم السيارات لم يتجزء، بعد أن ظهر بأحد إصدارات شركة مرسيدس الألمانية في هذا العمل.

سيارة محمد رمضان في "جعفر العمدة"

ظهر رمضان وهو يستقل احد السيارات الفارهة من طراز "مايباخ" ذات اللون الأسود في الكثير من مشاهد مسلسل "جعفر العمدة"، وتعتبر هذه النسخة واحدة من أضخم إصدارات عملاقة تصنيع السيارات الالمانية مرسيدس على الاطلاق.

سيارة محمد رمضان في "جعفر العمدة"

حيث تضم السيارة مرسيدس مايباخ مقصورة داخلية تتسم بالفخامة، مع مقاعد بخاصية التبريد والتسخين، بالاضافة إلى خاصية التدليك ايضا، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وفتحات خلفية، وسقف زجاجي بانوراما، ومصابيح ترحيب مع عتبة مضيئة، ونظام صوتي ترفيهي مميز، إلى جانب شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

سيارة محمد رمضان في "جعفر العمدة"

وتعتمد السيارة مرسيدس مايباخ على محرك ثماني الاسطوانات، 8 سلندر، سعة 4000 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران 700 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة مكون من 9 سرعات أوتوماتيكية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة.

سيارة محمد رمضان في "جعفر العمدة"

ومن المعروف عن محمد رمضان عشقه للسيارات، وخاصة الفاخرة والخارقة، حيث ظهر في مناسبات عديدة بأحد إصدارات شركة لامبورجيني، ولم يقتصر على ذلك فقط بل ظهر بأحد سيارات شركة فيراري وتغنى لها، إلى جانب ظهوره بالنسخة كاديلاك اسكاليد ذات الطابع العائلي، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية.

مرسيدس مايباخ

سعر السيارة مرسيدس مايباخ الجديدة في مصر

تقدر القيمة السعرية بالسوق المصري للسيارة مرسيدس مايباخ الجديدة نحو 9 ملايين و 999 الف جنيه.