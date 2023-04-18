السعر الجديد لـ BMW M3 موديل 2023 .. صور

شهدت قائمة سيارات شركة BMW المقدمة داخل السوق المصري، بعض الزيادات السعرية الجديدة، والتي شملت العديد من الفئات المطروحة ومنها، النسخة BMW M3 موديل 2023، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة تراوحت بين 550 ألف و 600 ألف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد للسيارة BMW M3 موديل 2023 في مصر وابرز مواصفاتها الفنية.

BMW M3 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة BMW M3 موديل 2023

تقدم السيارة BMW M3 موديل 2023 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، بقوة قدرها 480 حصانا، سعة 3000 سي سي "تيربو"، مع 500 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 8 نقلات "جر خلفي".

BMW M3 موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 280 كيلومتر في الساعة، بينما تأتي بمحرك اخر مكون من نفس عدد الاسطوانات والسعة، بينما يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 510 حصانا، أما عن متوسط استهلاك السيارة من الوقود فيقدر بـ 9.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

BMW M3 موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة BMW M3 موديل 2023

قاعدة عجلات 285.1 مم.

الطول الكلي 4714 مم.

العرض الكلي 1827 مم.

الارتفاع الكلي 1440 مم.

الخلوص الارضي 130 مم.

سعة التخزين الخلفية 480 لتر.

سعة خزان الوقود 59 لتر.

BMW M3 موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة BMW M3 موديل 2023 في مصر

ارتفعت اسعار الفئة الاولى بقيمة بلغت 550 ألف جنيه، حيث وصل سعرها إلى 5 مليون و500 ألف جنيه بدلاً من 4 مليون و950 ألف جنيه.