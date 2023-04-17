أسعار جديدة لـ 5 سيارات رياضية .. تبدأ من نص مليون جنيه

ارتفعت خلال شهر ابريل الجاري عدد كبير من السيارات المطروحة داخل السوق المصري، ابرزها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، ومنها النسخة شيري تيجو 3 موديل 2023 التي شهدت زيادة بلغت 10 الاف جنيه، بالاضافة إلى السيارة BMW X7 التي ارتفعت اسعارها بقيمة قدرها 450 الف جنيه.

كما شهدت السيارة بي ام دبليو X5 زيادة سعرية بلغت 300 الف و 350 الف جنيه للفئة الثانية، بالاضافة إلى السيارة الرياضية الصينية شيري تيجو 7 موديل 2023 والتي بلغت زيادتها السعرية نحو 15 الف جنيه، إلى جانب السيارة إيجل برو التي ارتفعت اسعارها بقيمة قدرها 50 الف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" احدث الاسعار لـ 5 سيارات رياضية بعد زيادات ابريل

احدث الاسعار لـ 5 سيارات رياضية بعد زيادات ابريل

1 – شيري تيجو 3

تصل السرعة القصوى للسيارة شيري تيجو 3 إلى 180 كم/ساعة، حيث تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء CVT مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

وارتفع سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 نحو 10 الاف جنيه، ليصل إلى 535 الف جنيه بدلاً من 525 ألف جنيه.

احدث الاسعار لـ 5 سيارات رياضية بعد زيادات ابريل

2 – بي ام دبليو X7

تنتمي السيارة بي ام دبليو X7 إلى فئة الـ SUV الفاخرة، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 450 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة بالسوق المحلي، والتي تعتمد على محرك تيربو سعة 4400 سي سي، بقوة اجمالية 530 حصانا، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات.

ويصل سعر السيارة بي ام دبليو X7 إلى 5 مليون و850 ألف جنيه بدلاًمن 5 مليون و400 ألف جنيه.

احدث الاسعار لـ 5 سيارات رياضية بعد زيادات ابريل

3 – شيري تيجو 7

تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بمحرك 145 حصانا، سعة 1500 سي سي "تيربو" 4 سلندر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تبدأ اسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 من 630 ألف جنيه بدلاً من 615 ألف جنيه للفئة الاولى، و 680 ألف جنيه بدلاً من 665 ألف جنيه للفئة الثانية.

احدث الاسعار لـ 5 سيارات رياضية بعد زيادات ابريل

4 – بي ام دبليو X5

زودت السيارة بي ام دبليو X5 موديل 2023 بمحرك تيربو سعة 4400 سي سي، يتمكن من انتاج 540 حصانا، وعزم دوران يبلغ 750 نيوتن/متر، دفع رباعي، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 سرعات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 263 كم/ساعة.

الفئة الاولى ارتفعت من 3 مليون و700 ألف جنيه إلى 4 مليون جنيه.

الفئة الثانية ارتفعت من 4 مليون و400 ألف جنيه إلى 4 مليون و750 ألف جنيه.

احدث الاسعار لـ 5 سيارات رياضية بعد زيادات ابريل

5 - إيجل برو

تأتي السيارة إيجل برو بمحرك 4 سلندر، بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع قوة اجمالية قدرها 165 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

الفئة الاولى بسعر 870 ألف جنيه بدلًا من 820 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 875 ألف جنيه بدلاً من 825 ألف جنيه.