اشتري زيرو بـ نص مليون.. 5 سيارات جديدة في مصر بهذا السعر

هناك الكثير من السيارات المطروحة داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التصميم الهيكلي، أو بلد المنشأ، بالاضافة إلى القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب عنصر السعر، والذي يشكل أهمية كبيرة اثناء عملية الشراء نسبة للميزانية الخاصة بكل شخص.

وفي سياق هذا الموضوع يرصد موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة لـ 5 سيارات جديدة ضمن فئة النصف مليون جنيه.

5 سيارات جديدة ضمن فئة النصف مليون جنيه

نبدأ بالسيارة هيونداي النترا HD موديل 2023، والتي تقدم بسعر 560 الف جنيه للفئة الاولى، و 570 الف جنيه للثانية، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 585 الف جنيه، و 595 الف جنيه للفئة الرابعة، وتعمل تلك النسخة بعلبة تروس "جر أمامي" من 4 سرعات، مقترنة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 182 كم/ساعة.

5 سيارات جديدة ضمن فئة النصف مليون جنيه

وضمن باقة الـ 500 الف هي الفئة الاولى من النسخة ام جي 5، والتي يبلغ سعرها 584.990 الف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الاعلى تجهيزًا إلى 644.990 جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، يتمكن من انتاج قوة اجمالية بلغت 120 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة تقارب الـ 13 ثانية.

5 سيارات جديدة ضمن فئة النصف مليون جنيه

وتأتي السيارة سوزوكي سياز ضمن هذه القائمة، حيث يصل سعر الفئة الاولى من السيارة إلى 494.900 جنيه، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيز بسعر 544.900 جنيه، ودعمت السيارة بقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 138 نيوتن/متر، وقة اجمالية قدرها 104 حصانا، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي النقلات.

5 سيارات جديدة ضمن فئة النصف مليون جنيه

كما تقدم شركة ستروين نسختها سي اليزيه موديل 2023، والتي تبدأ اسعارها من 559 الف جنيه، حتى 599 الف جنيه للفئة الثانية، وتأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات تستغرق السيارة مدة زمنية تقدر بـ 12.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات.

5 سيارات جديدة ضمن فئة النصف مليون جنيه

ونختتم قائمة السيارات المقدمة ضمن باقة النصف مليون، بالسيارة رينو سانديرو موديل 2023 التي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، حيث تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات رباعي النقلات بقدرات أوتوماتيكية، بينما يصل سعر السيارة إلى 565 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة بالسوق المحلي.