محافظ أسيوط يوجه بمتابعة مواقف سيارات الأجرة خلال إجازة العيد

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة خلال فترة العيد لمنع استغلال بعض السائقين للمواطنين وزيادة تعريفة المواصلات مع تنفيذ حزمة إجراءات لتنظيم حركة انتقال المواطنين من خلال وسائل المواصلات بين جميع المدن والمراكز والقرى وبين أسيوط والمحافظات الأخرى خلال إجازة عيد الفطر.

كما وجه بالاستعانة بوحدة الانقاذ السريع بالمراكز لتكثيف حملات النظافة ورفع كافة تجمعات القمامة من الشوارع والميادين بقرى ومراكز المحافظة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع كل من يسري سند مدير إدارة المواقف وخالد سيد مصفطى مدير وحدة الانقاذ السريع والحملة الميكانيكية بالمحافظة.



وأكد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة لعمل مواقف السيارات بجميع أنحاء المحافظة وانتظام حركة وخطوط سير المركبات وفقاً للتعريفة المعتمدة سواء لسيارات السرفيس أو نقل الركاب لضمان الانضباط والالتزام والتصدي للمخالفين فورًا بالتنسيق مع قطاع المرور.

ولفت إلى أن أى محاولة لاستغلال المواطنين ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع مشيرًا إلى ضرورة التأكد من توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد وتفعيل غرف العمليات الخاصة بإدارة المواقف على مدار الساعة والمتابعة بكافة المراكز والمدن لضمان توافر المواصلات والتعامل مع أي طارئ في الحال.



كما طالب المحافظ من مدير وحدة الانقاذ السريع تدعيم المراكز والأحياء بالمعدات اللازمة لتنفيذ خطة المحافظة في النظافة ورفع كافة التجمعات وتراكمات القمامة الشوارع أولا بأول والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات بالطرق الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز ومتابعة انتظام مرور معدات النظافة على المناطق حسب خطة العمل لتوفير بيئة صحية للمواطنين وتحسين مستوى النظافة وذلك في إطار الاهتمام المتابعة المستمرة لكافة الأعمال من نظافة وتجميل للحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء وتحسين كافة الخدمات مع بذل أقصى الجهود لتحقيق رضا المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

كان محافظ أسيوط قد اعلن عن تخصيص خطوط ساحنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين أولًا بأول على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .