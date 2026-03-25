محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحاور والطرق الرئيسية | صور

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة ليلية لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحاور والطرق الرئيسية وذلك في إطار جولاته الدورية للوقوف على انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالإجراءات المقررة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بمحوري 26 يوليو وأحمد عرابي الجديد، وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث وجّه بضرورة إطفاء بعض اللوحات الإعلانية المضاءة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من الاستهلاك غير الضروري للطاقة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وترشيد الموارد.

كما شدّد المحافظ على أهمية المتابعة الدورية لأعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات، خاصة في ظل التقلبات الجوية، والتأكد من تثبيتها بشكل آمن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات خاصة مع توقعات سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بشكل استباقي على اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي طوارئ وتقليل الآثار السلبية المحتملة، بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات.

واختتم محافظ الجيزة جولته بالتأكيد على استمرار الحملات الميدانية والمرور الدوري على المحاور والطرق الرئيسية، لمتابعة الالتزام بخطط ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يضمن تحقيق الانضباط والحفاظ على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.