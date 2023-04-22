فيها حاجة حلوة.. محافظ أسيوط يشكر شباب المؤسسات القبطية لتنظيمهم صلاة عيد الفطر

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الشكر لشباب المؤسسة الكاثوليكية للتنمية الشاملة وشباب أمانات أحزاب (مستقبل وطن و الشعب الجمهوري وحماة الوطن ) وشباب مؤسسة مصر الخير وشباب الهلال الأحمر وممثلى مديرية التضامن الاجتماعي ، لجهودهم فى تنظيم احتفالات عيد الفطر المبارك بالمحافظة بداية من استقبال المهنئين بديون عام المحافظة بالورود وحتى تنظيم صلاة عيد الفطر بساحة أرض الملاعب بمدينة أسيوط ،وتوزيعهم للهدايا والشيكولاتة والحلوى والمياه على المهنئين والمصلين والأطفال تفعيلاً للمشاركة المجتمعية وادخال البهجة والسعادة على المواطنين خلال احتفالات العيد .



وقال محافظ أسيوط ، انه شارك شباب الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى مسلمين واقباط فى توزيع الهدايا والحلوى والمياه على المصلين والمحتفلين بالعيد فى اول ايام عيد الفطر المبارك فى جو من البهجة والحب والسعادة من الاطفال والشباب ،فضلاً عن مشاركته فتيات المؤسسة الكاثوليكية القبطية توزيع حلوى العيد والشيكولاتة والمياه على المواطنين والمصلين والهدايا للاطفال واصفا ذلك بعبارة " فيها حاجة حلوة " ، مشيداً بالجهد المبذول من الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى ومشاركتهم فى كافة الاحتفالات التى تنظمها المحافظة والمبادرات التنموية التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمكين الشباب وتفعيل المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى لاستكمال ودعم خطط التنمية المستدامة موجها الشكر لقيادات الأحزاب بالمحافظة ورؤساء المؤسسات الاجتماعية والتنموية المشاركة ،معلناً دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في مختلف القطاعات استكمالا لدور الدولة والاجهزة التنفيذية فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مناشداً الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتفعيل المشاركة المجتمعية وتحقيق برامج التنمية .

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