سيارات بالمجان.. أسيوط الجديدة تجهز أكبر ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك

أنهى جهاز مدينة أسيوط الجديدة، تجهيز أكبر ساحة صلاة لاستقبال سكان المدينة لصلاة عيد الفطر المبارك.



وأعلن الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن توفير أتوبيسات لنقل سكان المدينة بالمجان من مختلف أنحاء المدينة إلى ساحة صلاة عيد الفطر المبارك بمدخل المدينة.



وأشار الجهاز إلى أنه يبدأ عمل الأتوبيسات الساعة 4:30 صباحا وحتى موعد صلاة العيد ، لافتا إلى تحرك الأتوبيسات من مختلف أنحاء المدينة إلى ساحة الصلاة .



وفي سياق متصل قال الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إنه تم تجهيز 4100 مسجدا بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة والساحات الملحقة بها لصلاة عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى تجهيز جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد وتم إعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة "الأساسيين والاحتياطيين" مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والمتابعة المستمرة مع الوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك ،وفقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط مع التأكيد على أن مديرية الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة.

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