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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية جمعية الأورمان بيوم اليتيم وتكريم الأمهات المثاليات

حفل تكريم الأيتام
حفل تكريم الأيتام بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الخميس ، احتفالية جمعية الأورمان بيوم اليتيم لعام 2023 وتكريم الأمهات المثاليات والأطفال المتفوقين والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بديوان عام المحافظة .. بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومجدي نجيب فهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة والعشرات من الأطفال الأيتام والطلاب المتميزين دراسيًا والأمهات المثاليات. 

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حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني مع ترديد الحضور للنشيد الوطني ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب من محمد سعد مدير فرع الأورمان بأسيوط والتي رحب فيها بالوزير المحافظ لدعمه أنشطة الجمعية بأسيوط ورعايته لاحتفالات الأيتام وتكريم الأطفال المتميزين دراسيًا والأمهات المثاليات وذوي الهمم ومشاركته الأطفال فرحتهم بالاحتفالية وتوزيع الجوائز والهدايا عليهم.
وبدأت فعاليات الاحتفالية يتقديم بعض الفقرات الفنية ومشاركة الأطفال في الفقرات الفنية وسط جو من البهجة والسعادة ثم كرم المحافظ الطلاب المتفوقين دراسيًا ببعض المدارس ثم كرم الأمهات المثاليات بتسليمهم شهادات التقدير والهدايا كما قام مسئولي جمعية الاورمان بتوزيع الهدايا وكساء الأطفال وتجهيزات العرائس على الأسر المشاركة.
وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – على دعمه الكامل للطلاب المتفوقين دراسيًا وتكريمهم في كافة المناسبات تحفيزًا لهم على التفوق والجد والاجتهاد فضلاً عن دعمه الكامل للسيدات والمرأة المعيلة لتمكينهم اقتصاديًا ومساعدتهم على إقامة مشروعات مدرة للدخل وتنمية مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر بالتسنيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا موجهًا الشكر لجميعة الأورمان لمشاركتها الأطفال الأيتام وذوي الهمم فرحتهم وتوزيع الهدايا عليهم فضلاً عن تكريم الطلاب والأمهات المثاليات لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الايتام وطلاب المدارس وإهتمامهم بالجانب الاجتماعي وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجًا مناشدًا جميع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة المجتمعية في مشروعات التنمية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم المادي والعيني لهم والمشاركة في تمكينهم اقتصاديًا من خلال توفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المدرة للدخل لمساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة.
كما وجه المحافظ – خلال الاحتفالية – كلمة للحضور حثهم فيها على حب الوطن والتفاني في العمل والدراسة لتحقيق برامج وخطط التنمية والحفاظ على مقدسات الوطن ومشروعات التنمية التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة في كافة المجالات وخاصة المبادرات الرئاسية التنموية ومبادرة "حياة كريمة".
وفي نهاية الاحتفالية أهدى مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط الدرع التذكاري للوزير المحافظ تقديراً لجهوده في دعم الفعاليات الاجتماعية ورعاية الأسر الاكثر احتياجًا.

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