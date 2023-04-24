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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: 45 جولة بالمستشفيات و15 ألف حالة تم استقبالها فى العيد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية، أن جميع المستشفيات التابعه لمديرية الصحة تستقبل مرضاها على مدار الساعة لخدمة المواطنين ، مع التأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وقالت الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، إنه تم استقبال 15375 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ فضلاً عن دخول نحو 729 أخرى إلى الاقسام الداخلى والرعايات المركزة والحضانات خلال عطلة العيد.

وأضاف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، أنه تم خلال أجازة عيد الفطر  إجراء 2090 حالة اشعة عاديةو551حالة اشعة مقطعية يضاف إلى ذلك نحو 175 عملية جراحية .

وتابع: كما تم تكثيف المرور الاشرافي لفرق الطب العلاجى وإدارة المستشفيات والرعاية العاجله والأمراض الصدريه والحميات ليصل إلى  45 جولة تفقدية  حتى الآن، لافتا إلى انتظام العمل بعدد 30مستشفي تابعة.

وكيل الوزارة جولة تفقدية إدارة المستشفيات مديرية الصحة الطب العلاجي اشعه مقطعيه دقهلية

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