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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 73 من العاملين بالقطاع الصحي ومراكز الشباب المتغيبين بدون إذن رسمي للتحقيق بالدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 73 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن المطرية والمنزلة والجمالية وتمي الامديد وبني عبيد ودكرنس ونبروه وشربين ومن بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة اثناء حملات التفتيش والمرور.


جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي اعده الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.


وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.


و أوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 61 من العاملين منهم مسئولي الوحدة الصحية بالفروسات والمواجد بمركز المنزلة والادارة الصحية بالجمالية وجدت مغلقة اثناء حملات التفتيش والمرور، ومنهم العاملين العاملين المتغيبين والمنقطعين عن العمل بكل من مستشفي المطرية المركزي والوحدة الصحية بالعصافرة مركز المطرية ومستشفي المنزلة المركزي والمركز الحضري بالجمالية ومستشفي ميت سلسيل المركزي ومستشفي الكردي المركزي ومستشفي تمي الامديد المركزي والوحدة الصحية بكفر الامير والصفا بمركز تمي الامديد والوحدة الصحية بغازي مصبح ببني عبيد ومستشفي نبروه المركزي ومستشفي صدر المنصورة والوحدة الصحية بكفر الترعة القديم  وكفر الترعة الجديد بمركز شربين والوحدة الصحية بالصلاحات والطلمبات بمركز بني عبيد، كما شمل التحقيق مسئولي مراكز شباب وجدت مغلقة اثناء حملات المرور وتضم مركز شباب مدينة المنزلة ومراكز شباب كفر الامير والسعودية بمركز تمي الامديد ومراكز شباب كفر الصلاحات وميت فارس ببني عبيد وميت طريف بكرنس وتيرة ودرين بمركز نبروه.

كما شمل التحقيق 4 من مسئولي الوحدات البيطرية التي وجدت مغلقة اثناء المرور شملت وحدات وادارات بيطرية في كل من نبروه وفي كل من كفر الترعة القديم والجديد والحصص بمركز شربين.


وقد كلف محافظ الدقهلية الادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لسرعة اتخاذ  اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون اذن رسمي ومسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة اثناء التفتيش والمرور في مواعيد العمل الرسمية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه.

محافظ الدقهلية المنصورة الدقهلية مراكز الشباب الخدمات المقدمة للمواطنين ديوان عام المحافظة مستشفى المنزلة الوحدات الخدمية صدر المنصورة الادارة العامة ل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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