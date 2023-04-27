بيان عاجل لـ نائبة بشأن صعوبة توفير المفاصل لمرضى الكسور بمستشفيات الصحة

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب بشأن صعوبة توفير المفاصل بمستشفيات الصحة و هيئاتها.

وأشارت “ سعيد ” في بيانها إلى أن توفير مفصل للمريض باتت عملية معقدة جدًا قد ينتظر فيها مريض كسر المفصل لأكثر من شهرين للتصديق علي المفصل ، لافتة إلى أن المفصل اصبح باسم الحالة المريضة.

متسائلة:" كيف يعقل أن يظل المريض المكسور والذي أصبح مشلولاً عن الحركة متألم ينتظر التصديق علي مفصله بعد شهور من كسره ؟ وما هذه الإجراءات المعقدة؟!!.

لافتة إلى أنه من الطبيعي وجود مخزون معين من المفاصل في المخازن لهذه الحالات الطارئة و التي تعد حاله طارئه و فور دخول الحالة طبقًا لتقرير الاستشاري المعالج تتخذ الأمور مجراها و في غضون أسبوع بحد أقصي يتلقي المريض علاجه.

وطالبت عضو صحة البرلمان بتوفير مخزون بالهيئات العامة و مستشفيات وزارة الصحة الكبرى لإسعاف المرضي و الحد من قوائم انتظار المتألمين طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية،

و تطبيقًا للحق الدستوري للمواطن المصري.