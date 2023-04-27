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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بيان عاجل لـ نائبة بشأن صعوبة توفير المفاصل لمرضى الكسور بمستشفيات الصحة

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب بشأن صعوبة توفير المفاصل بمستشفيات الصحة و هيئاتها. 

 

وأشارت “ سعيد ” في بيانها إلى أن توفير مفصل للمريض باتت عملية معقدة جدًا  قد ينتظر فيها مريض كسر المفصل لأكثر من شهرين للتصديق علي المفصل ، لافتة إلى أن المفصل اصبح باسم الحالة المريضة.

 

متسائلة:" كيف يعقل أن يظل المريض المكسور والذي أصبح مشلولاً عن الحركة متألم ينتظر التصديق علي مفصله بعد شهور من كسره ؟ وما هذه الإجراءات المعقدة؟!!.

لافتة إلى أنه من الطبيعي وجود مخزون معين من المفاصل في المخازن لهذه الحالات الطارئة و التي تعد حاله طارئه و فور دخول الحالة طبقًا لتقرير الاستشاري المعالج تتخذ الأمور مجراها و في غضون أسبوع بحد أقصي يتلقي المريض علاجه.

 

وطالبت عضو صحة البرلمان بتوفير مخزون بالهيئات العامة و مستشفيات وزارة الصحة الكبرى لإسعاف المرضي و الحد من قوائم انتظار المتألمين  طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، 
و تطبيقًا للحق الدستوري للمواطن المصري.

 

إيرين سعيد حنفى جبالى مستشفيات الصحة المفاصل لجنة الصحة مجلس النواب

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