أخبار السيارات |سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر ..الأسعار الجديدة لـ كيا سبورتاج 2023 ..5 أنواع SUV رياضية تبدأ من 500 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

شهدت قائمة سيارات شركة كيا المطروحة في مصر، بعض التغيرات السعرية الجديدة، والتي شملت النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، كيا سبورتاج موديل 2023، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة تتراوح بين 80 ألفا وحتى 140 ألف جنيه.

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة أوتوماتيك، وبسعر مناسب ايضا، بالاضافة إلى أن تكون موديل العام 2023، وتعتبر السيارة بي واي دي F3 هي ارخص سيارة تتمتع بهذه القدرات، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

تعتبر فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، من الإصدارات المفضلة لدى الكثير من محبي السيارات، نسبة إلى ارتفاعها المناسب، والذي يمنحها أفضلية السير على العديد من الطرق، بالاضافة إلى مساحة المقصورة الداخلية الرحبة وسعة التخزين الخلفية.

يبحث العديد من الأشخاص عن فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، نسبة إلى الامكانيات الخاصة بكل شخص، وتتنوع داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، العديد من الطرازات، بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، وأيضا فئة الهاتشباك.

استطاعت نجمة مرسيدس الألمانية، أن تحتل مكانة كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية والعربية، لما تقدمة من إصدارات متنوعة، سواء كانت هيكليًا، أو من ناحية التجهيزات الفنية الداخلية والخارجية، ولعل من اغلى هذه السيارات هي النسخة الشهيرة G-CLASS التي تنتمي لفئة الـ SUV الفارهة.

تواصل شركة كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، تعزيز تواجدها بعد طرح السيارة سورينتو موديل 2023 بالسوق المصري، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات، مع إطلالة رياضية تنتمي إلى فئة الـ SUV الشهيرة.

تقدم عملاق تصنيع السيارات الألمانية BMW، عدد كبير من الطرازات القوية داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية، أو التصميمات الهيكلية، ولعل من أبرز إصدارات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، هي النسخة الفارهة X7 موديل 2023.