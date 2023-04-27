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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من نصف مليون جنيه .. 5 سيارات SUV رياضية بالسوق المصري

5 سيارات رياضية
5 سيارات رياضية SUV

تعتبر فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، من الإصدارات المفضلة لدى الكثير من محبي السيارات، نسبة إلى ارتفاعها المناسب، والذي يمنحها أفضلية السير على العديد من الطرق، بالاضافة إلى مساحة المقصورة الداخلية الرحبة وسعة التخزين الخلفية.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع سعر 5 سيارات رياضية SUV تبدأ من نصف مليون جنيه.

 5 سيارات رياضية SUV 

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 أرخص سيارة SUV مقدمة في السوق المصري، والتي يتم طرحها بسعر رسمي يبلغ 535 الف جنيه عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات CVT اوتوماتيكي الاداء.

 5 سيارات رياضية SUV 

وتشارك ميتسوبيشي اليابانية بنسختها اكليبس كروس موديل 2023 داخل السوق المحلي، حيث تبدأ أسعارها من 880 الف جنيه وحتى مليون و 40 الف جنيه، بينما زودت السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات، بقوة 150 حصانا، قادر على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8.6 ثانية، وتستمد قدرات التسارع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات.

 5 سيارات رياضية SUV 

وتدفع شركة ام جي الصينية بالعديد من السيارات الرياضية ومنها النسخة RX5، حيث تبدأ اسعارها من 849.990 جنيه للفئة الاولى، و 869.990 جنيه للثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات نحو 899.990 جنيه، وتعمل هذه السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، مقترن بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية "جر أمامي"، سعة 1500 سي سي، مع قوة اجمالية قدرها 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 5 سيارات رياضية SUV 

كما يدفع الصانع الفرنسي بيجو بالكثير من السيارات الرياضية أقلها سعرًا هي النسخة بيجو 2008، والتي يبدأ سعرها من 899.990 جنيه حتى مليون و 34.990 الف جنيه، حيث تمتلك السيارة محرك تيربو سعة 1200 سي سي، بقوة 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات سداسي أوتوماتيك، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.3 ثانية.

 5 سيارات رياضية SUV 

ومن أرخص السيارات الرياضية ايضا التي تقدمها شركة BMW السيارة X1  موديل 2023، والتي تعمل بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 140 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات، وسرعة قصوى تصل لـ 208 كم/ساعة، بالاضافة إلى مدة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة تستغرق 9.2 ثانية، بينما تتراوح اسعارها بين مليون و 670 الف جنيه، و مليون و 830 الف جنيه بحسب الفئة الأولى والثانية.

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