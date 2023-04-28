عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور.. توافد اللاعبين المشاركين بأولمبياد المحافظات الحدودية في مطروح

توافد الفرق المشاركة
توافد الفرق المشاركة فى اولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح

استقبل صباح اليوم الجمعة الدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح ولجنة من المديرية المحافظات الحدودية المشاركة في بطولة الأولمبياد الحدودية في نسختها الرابعة المقرر إقامتها بمطروح في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.

تعرف على استعدادات جامعة مطروح لامتحانات نهاية العام

محافظ مطروح يزف بشرى لطلاب الأزهر.. تعرف عليها


حيث يشارك في الأولمبياد 6 محافظات "مطروح، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، وشمال سيناء".


وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح أن البطولة بنسختها الرابعة تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.


الجدير بالذكر بأنه سيتم إجراء قرعة البطولة مساء اليوم الجمعة، وبدأ الافتتاح صباح يوم السبت الموافق ٢٩ أبريل، وتضمن الأولمبياد المحافظات الحدودية ١٢ لعبة فردية وجماعية، بالإضافة إلى مشروعات الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة.

توافد الفرق المشاركة فى اولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح 
توافد الفرق المشاركة فى اولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح 
توافد الفرق المشاركة فى اولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح 
توافد الفرق المشاركة فى اولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح 
توافد الفرق المشاركة فى اولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح 
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

تبادل إطلاق نيران.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإصابة آخر في الجيزة

محامي عروس طنطا: تقرير الطب الشرعي أيد عذريتها

قفزات تاريخية.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

قرار عاجل من المحكمة بعد تشويه وجه ملكة جمال الوراق بـ25 غرزة.. صور

ترشيحاتنا

وفاة شقيق رئيس هيئة النيابة الإدارية .. والمجلس الأعلى ينعيه

كيف قاوم الإسلام الفقر وحاصره؟ بالعمل والزكاة والصدقات

الكرملين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء مولدوفا بمنع بوتين من دخول البلاد

تحدث لأول مرة .. إسرائيليون يؤدون طقوسًا تلمودية على أبواب الأقصى

ملف مصر.. كاف يعلن تفاصيل جديدة بشأن ضوابط استضافة كأس أمم إفريقيا

تسجيل 20 هزة أرضية في دولة عربية خلال 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسر فرحتها يوم زفافها | هجوم لاذع على ماكيير شهير بسبب عروسة

علامة للإصابة بأمراض خطيرة.. احترس من تنميل القدمين

سعر صادم لفستان نادين نجيم الجريء| لن تتوقع

أسباب صادمة لـ الانزلاق الغضروفي.. أنواعه وطرق علاجه

فيديو

انخفاض غير متوقع في الذهب ومفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

موجة شتوية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

ماجد المصري يكشف عن موقف طريف حدث له في سويسرا

عايرته بضعفه أمامها.. ينهي حياة عروسته بعد يومين من زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ