بالصور.. توافد اللاعبين المشاركين بأولمبياد المحافظات الحدودية في مطروح

استقبل صباح اليوم الجمعة الدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح ولجنة من المديرية المحافظات الحدودية المشاركة في بطولة الأولمبياد الحدودية في نسختها الرابعة المقرر إقامتها بمطروح في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.



حيث يشارك في الأولمبياد 6 محافظات "مطروح، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، وشمال سيناء".



وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح أن البطولة بنسختها الرابعة تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



الجدير بالذكر بأنه سيتم إجراء قرعة البطولة مساء اليوم الجمعة، وبدأ الافتتاح صباح يوم السبت الموافق ٢٩ أبريل، وتضمن الأولمبياد المحافظات الحدودية ١٢ لعبة فردية وجماعية، بالإضافة إلى مشروعات الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة.

توافد الفرق المشاركة فى اولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح

توافد الفرق المشاركة فى اولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح

توافد الفرق المشاركة فى اولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح

توافد الفرق المشاركة فى اولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح