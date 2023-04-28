إطلالة شبابية ووزن زائد|الظهور الأول لـ شيرين عبد الوهاب من حفلها بدبى

بدأت منذ قليل الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها بدبى وظهرت شيرين عبد الوهاب بوزن زائد وبإطلالة شبابية مرتدية جيبة وتيشرت باللون الموف واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل.

شيرين عبد الوهاب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لشيرين عبد الوهاب من استعدادها للحفل المقرر إقامته مساء اليوم.

وظهرت شيرين عبد الوهاب بإطلالة أنثوية جريئة، حيث ارتدت فستان مجسم مكشوف الصدر واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل.

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب بـ دبى

يشهد حفل شيرين عبد الوهاب بدبى حضور جماهيري كبير برعاية مونتس، ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب خلال الحفل عدد من الأغنيات التى لم تطرح حتى الآن وقررت الإفراج عنها لأول مرة من دبي.

لقاء شيرين مع et بالعربي

ونشر موقع et بالعربي لقاء حصري مع الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت من خلاله تحمسها لتقديم هذا الحفل، مؤكدة على تقديمها الكثير من المفاجآت خلال الحفل.

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال حلولها ضيفة على موقع et بالعربي: أخيرا عدت للحياة.. السمكة رجعت البحر واستنى الجديد.

شيرين عبدالوهاب: «أنا ملك جمهوري وتحت أمره.. همّ اللي عملوني»



فيما أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها تحب جمهورها وتحب شعور أنها ملك لجمهورها الذي صنع شيرين عبد الوهاب ويشتاق لها؛ مضيفة أن زملائها النجوم يحبون تواجدها على الساحة الفنية ويقلقون عليها من الاختفاء والأزمات مثلهم مثل الجمهور.



وأوضحت شيرين عبد الوهاب، أنه عندما يوجد اسمها في دعاية لحفلات غنائية في أي دولة عربية لابد انها ستشارك ولن تترك الشائعات إلا وتواجهها بحوار او لقاء صحفي حتى تطمئن جمهورها عليها.

وتابعت شيرين عبد الوهاب ، أن حفلها في دبي متعدد الأغراض، وأنها ستقوم برحلات سياحية وشوبنج بعد انتهائه؛ مشيرة إلى أن دبي وش الخير عليها؛ لأن أولى حفلاتها خارج جمهورية مصر العربية، كانت في دبي.

شيرين تتحدث عن أزمتها مع «روتانا»



وكشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مصير الأغاني الجديدة التي قامت بتسجيلها قبل أزمتها مع شركة روتانا، لافتة إلى أنها سوف تغنيها خلال الحفل المقبل بمدينة دبي 28 إبريل الجاري، وذلك سواء طرحت الشركة المنتجة الأغاني أم لا.

ونوهت شيرين بأن هناك بعض التفاصيل والمشكلات مع شركة روتانا وبعد توفيق الأوضاع ستطرح اغاني حديثه لها؛ مشيره إلى انها تنتظر جمهورها كما ينتظرها الجمهور يوم 28 إبريل في حفلها بدبي.