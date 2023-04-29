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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها في أبوقرقاص بالمنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا من جهودها لكشف ملابسات العثور علي جثة ربة منزل داخل منزلها بإحدي قري مركز أبوقرقاص في ظروف غامضة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص بالعثور علي علي جثة "ش.م" 30 عاما داخل منزلها بإحدي قري المركز في ظروف غامضة وجري نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي.

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بالعرض علي النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول حول ظروف وملابسات الحادث، وقررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة سبب وكيفية حدوث الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية طبية أم لا.


 

المنيا الأجهزة الامنية مركز ابوقرقاص كشف ملابسات مشرحة المستشفى

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