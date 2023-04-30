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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يدعو رئيس وزراء اليابان لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تحمل  مشاعر تقدير بالغ واحترام لمساهمة اليابان في دعم مسار التنمية، بالإضافة إلى  انخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر وأن هناك المشروعات متعددة تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين مثل مشروع المدارس المصرية اليابانية، والذي رأى النور في سبتمبر 2018 .

 ودعا الرئيس السيسي رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، اليوم.

 

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا والوفد المرافق له، في أول زيارة له لمصر منذ توليه المسئولية في بلاده، وتأتي الزيارة في مستهل جولته في عدد من الدول الإفريقية، وذلك قبل استضافة مدينة هيروشيما لقمة مجموعة الـ7 الشهر المقبل تحت رئاسة اليابان.

الرئيس السيسي رئيس وزراء اليابان المتحف المصري المدارس التنمية الشهر المقبل

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