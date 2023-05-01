شاهد| غادة عبد الرازق مع زوجها بالهوت شورت

تداول مستخدمو الفيسبوك صور النجمة غادة عبد الرازق أثارت جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا .

وظهرت غادة مع زوجها برحلة سفاري بالصحراء وهي ترتدي ملابس كابل مع زوجها حيث ارتدت هوت شورت باللون الأسود علي تي شيرت أخضر منفوش وارتدي زوجها نفس الملابس .

ونسقت غادة عبدالرازق وزوجها الشال الكروهات علي شعرها والذي يلف علي الوجه أثناء السفاري في الصحراء .

وأكثر ما أثار الجدل ظهورها بطريقة شبابية وهي تلتقط صورا كلها حيوية منها وهي تقفز في الهواء مع زوجها انهالت التعليقات علي الصور وكانت أبرزها الشباب شباب الروح .