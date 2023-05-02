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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|ما العمر الافتراضي للاطارات وازاي تختارها.. اركب SUV زيرو بـ535 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

يضم السوق المصري للسيارات أنواعا مختلفة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023، وتتنوع الطرازات داخل سوق السيارات المصري ما بين فئه السيارات السيدان والهاتشباك والـ SUV، ومن ضمن السيارات التي لاقت استحسانا كبيرا لدى المصريين شيري تيجو 3 موديل 2023 ، وتنتمي تيجو 3 إلى فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم.

ارتفعت أسعار السيارات عالميا خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ؛ وأدي ذلك إلى تقارب أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري، ومنها السيارات ذات المنشأ الكوري والفرنسي، حيث تقارب سعر سيارة كيا سبورتاج و سيتروين C5 إير كروس موديل 2023؛ مما يجعل اختيار إحداهما أمرا صعبا بالنسبة للمقبلين على الشراء .

شهدت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 خلال الفترة الماضية العديد من زيادات الأسعار، وجاءت تلك الزيادات بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، ومن ضمن تلك الأزمات عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض المكونات الرئيسية التي تدخل في صناعة السيارات.

مازالت قفزات زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 مستمرة حتي الأن، في جميع أنواع السيارات الجديدة، وتأتي تلك الزيادة بسبب عدة عوامل منها، عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وبالتالي هذا أدي الي تقلص السيارات المنتجة والتي تتوافر لدي الوكلاء والموزعين، واذا تم توافرها تكون بأسعار مرتفعة جدا .

زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 عالميا مازالت مستمرة ولا تتوقف، حيث أثرت الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات علي أسعار السيارات الجديدة 2023 المنتجة والمتواجدة لدي الوكلاء والموزعين، وجاءت السيارات المتوافرة بأسعار مرتفعة جدا، ولم يثبت السعر علي تلك الأسعار ولكن مازالت مستمرة في الزيادة بشكل جنوني .

تساهم إطارات السيارة في الحصول علي أداء وراحة أثناء القيادة، حيث تعتبر الإطارات عنصر الاتصال بين الطريق والسيارة، وبالتالي يجب أن تنقل الإطارات أوامر القيادة والتوجيه والفرامل بشكل أمن في جميع الأوقات، ومن هنا يجب علي أصحاب السيارات عند شراء إطارات جديدة أن يقوموا بشراء نوع عالي الجودة .

تتنوع طرازات السيارات الجديدة موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات، ولكن تتوافر تلك السيارات بزيادات سعرية جديدة، وجاءت تلك الزيادات نتيجة العقبات التي واجهة قطاع صناعة السيارات خلال الفترة الماضية، ومازالت تلك المشكلات قائمة، ورغم ذلك تتوافر السيارات الجدية بمختلف فئتها داخل السوق المصري للسيارات .

ستكشف شركة بي إم دبليو الألمانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات عن الجيل الثامن من BMW للفئة الخامسة، وتنتمي سيارة BMW في جيلها الثامن الجديد الي فئة السيارات السيدان الفاخرة، وسيتم طرحها في الأسواق لأول مرة في فصل الخريف .

SUV زيرو 2023 شيري تيجو 3 كيا سبورتاج سيتروين C5 بى واى دى f3 شيفروليه اوبترا 2023 سيارات أوبل 2023 شانجان CS 35 CS55 PLUS BMW

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