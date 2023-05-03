ربنا يخليكوا لأجمل ماما بسمة في الدنيا| تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه

احتفلت بسمة بوسيل، بعيد ميلاد ابنتيها تاليا وامايا، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر كل من بنات النجم تامر حسني، وهما ترتديان تيشيرتات عليها صورة تامر حسني، وعلقت بسمة بوسيل كاتبة: “عيد ميلاد سعيد امايا، عيد ميلاد سعيد تاليا”.

ورد النجم تامر حسنى على الصورة معلقًا :"كل سنة وانتو طيبين يا حبايب قلبى وربنا يخليكوا ليا ولأجمل ماما بسمة في الدنيا".

يذكر أنه أعلنت، بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني عن طلاقهم رسميًا.

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري على انستجرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب

ورد الفنان تامر حسني، فور إعلان الانفصال بنص مليء بالود والاحترام، وأكدت بعض المصادر عن استمرار علاقتهم العملية بمشروع يحمل اسم أبنائهم.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري على انستجرام: "وجعل بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل الاحترام والتقدير، عشرة 12 عامًا مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".