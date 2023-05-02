بتيشيرتات ل تامر حسني.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها

احتفلت بسمة بوسيل، بعيد ميلاد ابنتيها تاليا وامايا، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر كل من بنات الفنان تامر حسني، وهما ترتديان تيشيرتات عليها صورة تامر حسني، وعلقت بسمة بوسيل كاتبة: “عيد ميلاد سعيد امايا، عيد ميلاد سعيد تاليا”.

يذكر أنه أعلنت، بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني عن طلاقهم رسميا.

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري على انستجرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب.