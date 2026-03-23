محللة: التوتر في مضيق هرمز يضغط على الأسواق وترقب عالمي لمسار أسعار النفط

قالت رانيا جول، محللة السوق العالمية، إن الأسواق الدولية تترقب بقلق تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، خاصة مع اقتراب نهاية المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بشأن إعادة فتح المضيق، معتبرة أن هذه المرحلة قد تكون فاصلة في تحديد اتجاه التوترات بالمنطقة.

وأضافت، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أسعار النفط العالمية باتت تعتمد بشكل مباشر على مسار التصعيد، سواء بالزيادة أو التهدئة، موضحة أنه في حال بقاء الوضع تحت السيطرة دون استهداف منشآت حيوية داخل إيران أو في الدول المجاورة، فمن المتوقع أن تتحرك أسعار خام برنت والنفط الأمريكي في نطاق يتراوح بين 95 و120 دولارًا للبرميل خلال المدى المتوسط.

أسواق في حالة ترقب لا ذعر

وأشارت جول إلى أن الأسواق العالمية لا تعيش حالة ذعر حتى الآن، وإنما تمر بمرحلة ترقب حذر، مع تحركات سعرية طبيعية تعكس ارتفاع مستوى المخاطر الجيوسياسية، مؤكدة أن المستثمرين يراقبون التطورات الميدانية والسياسية عن كثب.

سيناريوهات التصعيد وتأثيرها على النفط

ولفتت إلى أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في توسع دائرة الصراع لتشمل استهداف منشآت حيوية، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى ارتفاعات كبيرة إضافية، في ظل الحساسية الشديدة للأسواق تجاه أي اضطرابات في مضيق هرمز أو المنطقة المحيطة به.

وأكدت أن مستقبل أسعار النفط خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بدرجة التصعيد، ما يجعل الأسواق العالمية في حالة انتظار لأي إشارات قد تحدد اتجاه المرحلة القادمة.