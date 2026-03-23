بعد وداع الكونفدرالية.. المصري يتقدم بشكوى رسمية إلى الكاف |اعرف السبب

تقدم النادي المصري البورسعيدي بشكوى رسمية إلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف اعتراضًا على عدم طرد لاعب شباب بلوزداد الجزائري جابر كايسيس، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، رغم حصوله على بطاقتين صفراوين.

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في إياب دور الستة عشر بكأس الكونفدرالية.

وودع فريق المصري البورسعيدي منافسات بطولة كأس الكونفدرالية بعد اتباع قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار.

كان فريق المصري البورسعيدي تعادل بهدف لكل منهما في ذهاب دور الستة عشر بكأس الكونفدرالية في القاهرة.