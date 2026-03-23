أوسيمين يغيب عن جالطة سراي من 4لـ 6 أسابيع بعد إصابته بكسر في الذراع

كشف نادي جالطة سراي التركي، غياب مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع بسبب الإصابة، بعد تعرضه لكسر في الذراع خلال مواجهة فريقه ضد ليفربول الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وسيخضع أوسيمين لعملية جراحية، فيما من المتوقع أن يغيب عن المباريات المقبلة لفريقه في الدوري التركي وباقي البطولات حتى التعافي الكامل.

وشهدت مباراة ليفربول، فوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 4-0، ليعوض خسارته في لقاء الذهاب 1-0 ويتأهل إلى الدور المقبل بمجموع المباراتين 4-1، فيما يعاني جالطة سراي من غياب نجمه وتأثيره على خط الهجوم في الفترة القادمة.