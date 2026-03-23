الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يحذر من انزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة غير محسوبة العواقب

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الروسي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية اليوم الإثنين، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد والدفع نحو التهدئة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة مواصلة بذل الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد فى الاقليم وتغليب مسارات التهدئة واللجوء للدبلوماسية، للحيلولة دون تفاقم التوتر الذي يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وحذر الوزير عبد العاطي من التداعيات الخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي لاحتواء الموقف ومنع انزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة غير محسوبة العواقب. 

كما تطرق الوزيران إلى الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية، والإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها، باعتبار ذلك خطوة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية، وصولا إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما شدد على أهمية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

على صعيد آخر، تناول الاتصال تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة مواصلة الجهود السياسية الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الشرق الأوسط قطاع غزة الضفة الغربية الأزمة الأوكرانية

