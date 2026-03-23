مفاجأة.. ترامب يعلن التفاوض مع شخصية رفيعة في النظام الإيراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الاثنين" إن الولايات المتحدة تتحدث مع "شخصية رفيعة" في النظام الإيراني في محاولة لإنهاء الحرب، لكنها لا تتحدث مع المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي.

وأوضح ترامب: "شخصية رفيعة.. لا تنسوا: لقد قضينا على القيادة في المرحلة الأولى والثانية، وإلى حد كبير في المرحلة الثالثة.. لكننا نتعامل مع رجل أعتقد أنه الأكثر احترامًا، وهو القائد، كما تعلمون، الأمر صعب بعض الشيء، لقد قضوا على الجميع - لقد قضينا على الجميع".

وأضاف ترامب إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شاركا في المحادثات، لكنه لم يحدد هوية الشخص الذي يتواصلان معه من الجانب الإيراني، مؤكدا أنه ليس المرشد الجديد مجتبى خامنئي.