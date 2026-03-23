نفين مكرم: تسمم البيانات أخطر من الاختراق.. ويهدد عدالة قرارات الذكاء الاصطناعي

حذرت نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات، من خطورة ما يُعرف بـ“تسمم البيانات”، مؤكدة أنه لا يقل خطورة عن اختراق البيانات، بل قد يكون أكثر تأثيرًا على دقة وعدالة القرارات.

وأكدت مكرم، أن القرارات قد تصبح غير عادلة إذا تم تغذية الأنظمة ببيانات خاطئة، مشيرة إلى أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يجعل من جودة البيانات عنصرًا حاسمًا في تحديد النتائج.

وأضافت أن هذا الخطر يمثل “فيروسًا خفيًا” يضرب عقل الذكاء الاصطناعي ويؤثر على مخرجاته، حيث يمكن أن يؤدي إلى تضليل الأنظمة وإنتاج قرارات غير دقيقة دون ملاحظة مباشرة.

وشددت على ضرورة التأكد من صحة البيانات داخل الأنظمة لضمان قرارات دقيقة وغير مضللة، موضحة أن أي خلل في البيانات المُدخلة سينعكس بشكل مباشر على النتائج النهائية.

تحذير من “فيروس خفي” يضرب عقل الذكاء الاصطناعي ويؤثر على مخرجاته

كما لفتت إلى أن تراجع العنصر البشري يزيد من خطورة الاعتماد على بيانات غير موثوقة، خاصة مع اتجاه الأنظمة للاعتماد بشكل أكبر على التشغيل الآلي.

واختتمت تصريحاتها بالدعوة إلى تطبيق حوكمة صارمة على البيانات داخل برامج الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة التحقق المستمر من دقة وصحة المعلومات لضمان مخرجات عادلة وموثوقة.