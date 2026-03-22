نظارة ذكاء اصطناعي جديدة تساعد مرضى الخرف على العيش باستقلالية أطول

كشفت صحيفة Daily Mail أن نظارة ذكية معززة بالذكاء الاصطناعي، تحمل اسم CrossSense، حصدت جائزة مقدارها مليون جنيه إسترليني ضمن مسابقة Longitude Prize on Dementia، بعد أن أثبتت قدرتها على مساعدة مرضى الخرف في مراحله الأولى على العيش باستقلالية أكبر في منازلهم وتقليل الضغط على خدمات الصحة البريطانية NHS. 

أوضحت الصحيفة أن الجائزة موّلتها جمعية ألزهايمر البريطانية وهيئة Innovate UK، وأن اختيار CrossSense جاء بعد تقييم دولي لمشروعات تكنولوجية تستهدف دعم مرضى الخرف وتحسين جودة حياتهم اليومية.

نظارة ترى الأشياء وتعرض التعليمات بصريًا وصوتيًا

أوضحت Daily Mail أن نظارة CrossSense تستخدم كاميرات مدمجة وتقنيات رؤية حاسوبية للتعرّف على الأشياء المحيطة بالمستخدم داخل المنزل، مثل الغلاية، والباب، وعلب الأطعمة، وأدوات الملابس. أشارت الصحيفة إلى أن النظارة تعرض فوق العدسات، من خلال طبقة واقع معزّز، تلميحات بصرية بسيطة خطوة بخطوة، مثل تذكير المستخدم بملء الغلاية بالماء قبل تشغيلها أو إغلاق باب الفرن بعد الاستخدام، مع توفير تعليمات صوتية مرافقة عبر مساعد افتراضي يدعى Wispy.

أكد الفريق المطوّر أن Wispy لا يكتفي بإعطاء أوامر، بل يطرح أسئلة قصيرة ويتفاعل مع عادات المستخدم اليومية، فيذكّره مثلًا بطريقة إعداد كوب شاي أو ترتيب الملابس أو فتح مكالمة فيديو مع أحد الأقارب، بما يساعد على تعويض الفجوات التي تسبّبها مشكلات الذاكرة في بداية الخرف.

تصميم خفيف ومتوافق مع العدسات الطبية وأجهزة السمع

أشارت Daily Mail إلى أن النظارة الجديدة تزن نحو 75 جرامًا فقط، ويمكن تزويدها بعدسات طبية وفقًا لوصفة طبيب العيون، كما أنها مصممة بحيث تكون متوافقة مع أجهزة السمع التي يرتديها كثير من مرضى الخرف. 

أوضحت الصحيفة أن البطارية الداخلية تعمل لمدة تقارب الساعة الواحدة من الاستخدام المتواصل، لكن يمكن تمديد زمن العمل طوال اليوم تقريبًا عند توصيل النظارة ببطارية خارجية صغيرة (باور بنك) يحملها المستخدم في جيبه أو يتصل بها عبر سلك خفيف.

أكدت المعلومات المنشورة عن المشروع أن النظام يعتمد على صندوق حوسبة صغير يعمل كخادم محلي (Edge Server) داخل المنزل، يتولى معالجة البيانات الثقيلة وتخزين معلومات المستخدم المشفرة دون إرسالها إلى السحابة، في خطوة تهدف إلى حماية الخصوصية وتقليل الاعتماد على الاتصال الدائم بالإنترنت.​

نظام يتعلّم من المستخدم مع تقدّم المرض

أوضحت Daily Mail، نقلًا عن فريق CrossSense ومصادر من جائزة Longitude، أن المساعد Wispy يعتمد على خوارزميات ذكاء اصطناعي تتعلم تدريجيًا من سلوك الشخص الذي يرتدي النظارة، فتتعرف على عاداته اليومية وأوقات نشاطه وصعوباته المتكررة. 

أشارت التقارير إلى أن النظام يكيّف مستوى الدعم بمرور الوقت، فيقدّم تلميحات أكثر تفصيلًا عندما يظهر أن المستخدم يواجه صعوبة متزايدة في تذكّر الخطوات، أو يقلّل التدخل عندما تكون المهمة مألوفة وسهلة بالنسبة له، بهدف الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقلالية.

أكدت البيانات الأولية من التجارب المنزلية أن ثلاثة من كل أربعة مشاركين أبلغوا عن تحسّن ملموس في قدرتهم على إنجاز الأنشطة اليومية، مع شعور أكبر بالثقة والاستقلالية، في حين أفاد مقدّمو الرعاية بأنهم لاحظوا انخفاضًا في الحاجة للتذكير المستمر بالتفاصيل الصغيرة على مدار اليوم.

أمل لتخفيف الضغط عن NHS وتوسّع متوقّع في 2027

أشارت Daily Mail إلى أن المنظّمين يرون في هذه النظارة أداة محتملة لتخفيف الضغط عن خدمات الصحة الوطنية NHS في بريطانيا، في ظل تزايد أعداد المصابين بالخرف وارتفاع كلفة الرعاية المنزلية والمرافق المتخصّصة. 

أوضحت الصحيفة أن فريق CrossSense يخطط لاستخدام قيمة الجائزة في توسيع التجارب السريرية داخل المنازل على نطاق أكبر خلال العامين المقبلين، استعدادًا لطرح المنتج تجاريًا في وقت مبكر من 2027، مع أمل في أن تتبناه السلطات المحلية وعيادات الذاكرة التابعة لـNHS كجزء من حزمة الدعم المقدّمة لمرضى الخرف.

أكدت الجهات الداعمة للمشروع، ومنها Innovate UK ووزارة العلوم البريطانية، أن هذه النوعية من التقنيات القابلة للارتداء تمثّل نموذجًا لما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدّمه في رعاية الصحة العقلية والشيخوخة، من خلال دعم استقلالية المرضى قدر الإمكان وتقليل الحاجة إلى الإقامة المبكرة في دور الرعاية المتخصّصة.

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

