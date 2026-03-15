AMD تكشف RyzenClaw وRadeonClaw .. تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي محليًا إذا كان لديك 128 جيجابايت رام

كشفت منصة VideoCardz أن شركة AMD تحدثت في دليل تقني جديد عن منصتين تحملان اسم RyzenClaw وRadeonClaw، صممتا لتشغيل وكلاء ذكاء اصطناعي محليًا على أجهزة PC معتمدة على معالجات Ryzen AI Max+ وبطاقات Radeon المتقدمة بدل الاعتماد على خدمات السحابة.

أوضحت المنصة أن الشركتين تقدمان هذا التوجه تحت مفهوم جديد تسميه AMD "حاسب الوكيل" Agent Computer، وهو نوع من الحواسب يكون المستخدم الرئيسي فيه هو وكيل ذكاء اصطناعي يعمل باستمرار لتنفيذ المهام والتطبيقات بالنيابة عن المستخدم البشري.

تشغيل OpenClaw على Ryzen AI Max

أوضحت المصادر أن مسار RyzenClaw يعتمد على معالج Ryzen AI Max+ مزوّد بذاكرة موحدة بسعة 128 جيجابايت، وهو شرط تراه AMD ضروريًا لتشغيل نماذج لغوية ضخمة ووكلاء متعددة محليًا دون اختناق في الذاكرة. أشارت AMD في الدليل إلى أن هذه الذاكرة الموحدة تقسم بحيث يُحجز نحو 96 جيجابايت منها كـ"ذاكرة رسومية متغيرة" لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي عبر منصة OpenClaw، بينما تُترك السعة المتبقية للنظام وباقي التطبيقات.

أكدت AMD في الأرقام المنشورة أن إعداد RyzenClaw القائم على Ryzen AI Max+ مع 128 جيجابايت ذاكرة موحدة قادر على تشغيل نموذج Qwen 3.5 35B A3B محليًا، بمعدل يصل إلى نحو 45 رمزًا (Token) في الثانية ومعالجة 10 آلاف رمز إدخال في حوالي 19.5 ثانية، مع دعم نافذة سياق تصل إلى 260 ألف رمز وإمكانية تشغيل حتى ستة وكلاء ذكاء اصطناعي في نفس الوقت.

RadeonClaw: أداء أسرع مع Radeon AI Pro R9700

أشارت تقارير نقلتها VideoCardz عن مصادر صينية وروسية إلى أن مسار RadeonClaw يسلك طريقًا مختلفًا، إذ يعتمد على بطاقة عمل Radeon AI Pro R9700 المزودة بذاكرة رسومية سعتها 32 جيجابايت، بدل الاعتماد على الذاكرة الموحدة الضخمة في المعالج.

أوضحت هذه التقارير أن هذا المسار يوفر أداء أعلى بشكل واضح في السرعة، حيث يمكن لنفس نموذج Qwen 3.5 35B A3B أن يحقق نحو 120 رمزًا في الثانية، ويعالج 10 آلاف رمز إدخال في حوالي 4.4 ثانية فقط، وهو ما يجعله مناسبًا للبيئات التي تركز على الاستجابة السريعة.

أكدت AMD في البيانات المنشورة أن هذا الأداء الأسرع يأتي مع بعض القيود، حيث تنخفض نافذة السياق القصوى إلى نحو 190 ألف رمز بدل 260 ألفًا، كما يقتصر النظام في تكوين RadeonClaw على تشغيل وكيلين اثنين فقط في وقت واحد، مقارنةً بستة وكلاء في مسار RyzenClaw، ما يعكس اختلافًا في توازن الأداء بين السرعة وعدد الوكلاء المتزامنين.

تشغيل OpenClaw محليًا عبر WSL2 وأدوات مفتوحة المصدر

أوضحت AMD في الدليل التقني أن المنصتين RyzenClaw وRadeonClaw تستهدفان بشكل أساسي تشغيل مشروع OpenClaw مفتوح المصدر محليًا على ويندوز، وهو مشروع مخصص لإدارة "وكلاء" ذكاء اصطناعي متعددة وتنسيق عملها بشكل متكامل.

أشارت الشركة إلى أن إعداد البيئة يتطلب تفعيل طبقة WSL2 على ويندوز، مع دعم systemd داخلها، إلى جانب استخدام أدوات مثل LM Studio وLlama.cpp، بحيث تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي داخل بيئة لينكس فرعية بينما يتولى ويندوز جانب إدارة التطبيقات والواجهات.​

أكدت AMD أن هذا التكوين يمكن تجهيزه في أقل من ساعة، ويستهدف في المقام الأول مطوري الذكاء الاصطناعي والمستخدمين المتقدمين الذين يرغبون في تجربة تشغيل الوكلاء محليًا بالكامل، مع الاحتفاظ بالقدرة على أتمتة المتصفح وتنفيذ مهام معقدة دون إرسال البيانات إلى خوادم خارجية.

فئة "حاسبات الوكلاء" Agent Computers

أشارت AMD في موقعها الرسمي إلى أن RyzenClaw وRadeonClaw يأتيان ضمن فئة جديدة من الأجهزة تطلق عليها الشركة اسم Agent Computers، وتصفها بأنها حواسب "دائمًا في وضع التشغيل" صُممت ليكون العميل الأساسي عليها وكيل ذكاء اصطناعي يدير التطبيقات والمهام اليومية.

أوضحت الشركة أن هذه الفئة تعتمد على دمج عتاد قوي (مثل Ryzen AI Max+ أو Radeon AI Pro) مع سعات ذاكرة كبيرة وأنظمة برمجية مهيأة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، لتوفير بيئة محلية قادرة على تشغيل نماذج كبيرة دون اشتراكات سحابية أو تأخير في الاتصال.

أكدت تقارير موازية أن AMD ترى في هذا التوجه خطوة لتقريب تقنيات النماذج الكبيرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي من أجهزة المستخدمين، عبر توفير مواصفات واضحة للأجهزة "الجاهزة للوكلاء" وتقديم أدلة إعداد مفصلة، وهو ما قد يسهل على المطورين والشركات الصغيرة تبني حلول ذكاء اصطناعي محلية أكثر خصوصية وتحكمًا في البيانات.