قبل القمة الأفريقية .. تعرّف على تاريخ مواجهات الأهلي والترجي
دعاء ليلة القدر للرزق الواسع .. ردّد وشاهد معجزات الله
برشلونة يتصدّر الفرق الأكثر حصولًا على ضربات الجزاء في القرن الـ 21
لهذه الأسباب يرجح العلماء أن ليلة القدر في 27 رمضان
الحرس الثوري: سنواصل مُلاحقة نتنياهو وقتلـــه .. ونيران بتل أبيب | شاهد
52.38 جنيه سعر الدولار في مصر
بيان للحرس الثوري .. وغارات على الإمارات والكويت والبحرين
الأهلي يختتم استعداداته لمُواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا .. شاهد
إيران تؤكد مقتـ.ــل اللواء عبد الله جلالي في قصف "أمريكي – إسرائيلي"
سيناتور أمريكي يفضح ترامب: أخطأ في تقدير قدرات إيران وليس لديه خطة
بين الحقيقة والشائعة .. صور نتنياهو تحت الركام تثير التساؤلات والشكوك
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-3-2026 .. والقنوات الناقلة
AMD تكشف RyzenClaw وRadeonClaw .. تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي محليًا إذا كان لديك 128 جيجابايت رام

احمد الشريف

كشفت منصة VideoCardz أن شركة AMD تحدثت في دليل تقني جديد عن منصتين تحملان اسم RyzenClaw وRadeonClaw، صممتا لتشغيل وكلاء ذكاء اصطناعي محليًا على أجهزة PC معتمدة على معالجات Ryzen AI Max+ وبطاقات Radeon المتقدمة بدل الاعتماد على خدمات السحابة. 

أوضحت المنصة أن الشركتين تقدمان هذا التوجه تحت مفهوم جديد تسميه AMD "حاسب الوكيل" Agent Computer، وهو نوع من الحواسب يكون المستخدم الرئيسي فيه هو وكيل ذكاء اصطناعي يعمل باستمرار لتنفيذ المهام والتطبيقات بالنيابة عن المستخدم البشري.

 تشغيل OpenClaw على Ryzen AI Max

أوضحت المصادر أن مسار RyzenClaw يعتمد على معالج Ryzen AI Max+ مزوّد بذاكرة موحدة بسعة 128 جيجابايت، وهو شرط تراه AMD ضروريًا لتشغيل نماذج لغوية ضخمة ووكلاء متعددة محليًا دون اختناق في الذاكرة. أشارت AMD في الدليل إلى أن هذه الذاكرة الموحدة تقسم بحيث يُحجز نحو 96 جيجابايت منها كـ"ذاكرة رسومية متغيرة" لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي عبر منصة OpenClaw، بينما تُترك السعة المتبقية للنظام وباقي التطبيقات.

أكدت AMD في الأرقام المنشورة أن إعداد RyzenClaw القائم على Ryzen AI Max+ مع 128 جيجابايت ذاكرة موحدة قادر على تشغيل نموذج Qwen 3.5 35B A3B محليًا، بمعدل يصل إلى نحو 45 رمزًا (Token) في الثانية ومعالجة 10 آلاف رمز إدخال في حوالي 19.5 ثانية، مع دعم نافذة سياق تصل إلى 260 ألف رمز وإمكانية تشغيل حتى ستة وكلاء ذكاء اصطناعي في نفس الوقت.

RadeonClaw: أداء أسرع مع Radeon AI Pro R9700 

أشارت تقارير نقلتها VideoCardz عن مصادر صينية وروسية إلى أن مسار RadeonClaw يسلك طريقًا مختلفًا، إذ يعتمد على بطاقة عمل Radeon AI Pro R9700 المزودة بذاكرة رسومية سعتها 32 جيجابايت، بدل الاعتماد على الذاكرة الموحدة الضخمة في المعالج. 

أوضحت هذه التقارير أن هذا المسار يوفر أداء أعلى بشكل واضح في السرعة، حيث يمكن لنفس نموذج Qwen 3.5 35B A3B أن يحقق نحو 120 رمزًا في الثانية، ويعالج 10 آلاف رمز إدخال في حوالي 4.4 ثانية فقط، وهو ما يجعله مناسبًا للبيئات التي تركز على الاستجابة السريعة.

أكدت AMD في البيانات المنشورة أن هذا الأداء الأسرع يأتي مع بعض القيود، حيث تنخفض نافذة السياق القصوى إلى نحو 190 ألف رمز بدل 260 ألفًا، كما يقتصر النظام في تكوين RadeonClaw على تشغيل وكيلين اثنين فقط في وقت واحد، مقارنةً بستة وكلاء في مسار RyzenClaw، ما يعكس اختلافًا في توازن الأداء بين السرعة وعدد الوكلاء المتزامنين.

تشغيل OpenClaw محليًا عبر WSL2 وأدوات مفتوحة المصدر

أوضحت AMD في الدليل التقني أن المنصتين RyzenClaw وRadeonClaw تستهدفان بشكل أساسي تشغيل مشروع OpenClaw مفتوح المصدر محليًا على ويندوز، وهو مشروع مخصص لإدارة "وكلاء" ذكاء اصطناعي متعددة وتنسيق عملها بشكل متكامل. 

أشارت الشركة إلى أن إعداد البيئة يتطلب تفعيل طبقة WSL2 على ويندوز، مع دعم systemd داخلها، إلى جانب استخدام أدوات مثل LM Studio وLlama.cpp، بحيث تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي داخل بيئة لينكس فرعية بينما يتولى ويندوز جانب إدارة التطبيقات والواجهات.​

أكدت AMD أن هذا التكوين يمكن تجهيزه في أقل من ساعة، ويستهدف في المقام الأول مطوري الذكاء الاصطناعي والمستخدمين المتقدمين الذين يرغبون في تجربة تشغيل الوكلاء محليًا بالكامل، مع الاحتفاظ بالقدرة على أتمتة المتصفح وتنفيذ مهام معقدة دون إرسال البيانات إلى خوادم خارجية.

فئة "حاسبات الوكلاء" Agent Computers 

أشارت AMD في موقعها الرسمي إلى أن RyzenClaw وRadeonClaw يأتيان ضمن فئة جديدة من الأجهزة تطلق عليها الشركة اسم Agent Computers، وتصفها بأنها حواسب "دائمًا في وضع التشغيل" صُممت ليكون العميل الأساسي عليها وكيل ذكاء اصطناعي يدير التطبيقات والمهام اليومية. 

أوضحت الشركة أن هذه الفئة تعتمد على دمج عتاد قوي (مثل Ryzen AI Max+ أو Radeon AI Pro) مع سعات ذاكرة كبيرة وأنظمة برمجية مهيأة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، لتوفير بيئة محلية قادرة على تشغيل نماذج كبيرة دون اشتراكات سحابية أو تأخير في الاتصال.

أكدت تقارير موازية أن AMD ترى في هذا التوجه خطوة لتقريب تقنيات النماذج الكبيرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي من أجهزة المستخدمين، عبر توفير مواصفات واضحة للأجهزة "الجاهزة للوكلاء" وتقديم أدلة إعداد مفصلة، وهو ما قد يسهل على المطورين والشركات الصغيرة تبني حلول ذكاء اصطناعي محلية أكثر خصوصية وتحكمًا في البيانات.

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

مفاجاة.. كواليس جديدة لجريمة مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

الغندور

رسالة قوية من خالد الغندور بعد واقعة أحمد فتوح في الكونفدرالية الأفريقية

الدكتور نادي عبدالله

أستاذ بالأزهر: المعصية تحرم العبد من العطاء الإلهي

ليلة القدر

فضل ليلة القدر .. خالية من الشر وخير من ألف شهر

الجامع الأزهر

بالقراءات.. أئمة الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح ليلة 25 رمضان.. صور

بالصور

لوك كاجوال.. مي حلمي تبهر متابعيها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

"بوجاتي" تُعيد إحياء نموذج نادر من فيرون ساهم في تحقيق رقم السرعة التاريخي |صور

بوجاتي فيرون
بوجاتي فيرون
بوجاتي فيرون

فستان أنيق.. ميرهان حسين تستعرض جمالها

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

سعر سيتروين سي اليزيه 2021 المستعملة

سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏
سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏
سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏

فيديو

ياسمين الخطيب

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

محمود عزب

تصريحات نارية واعترافات جريئة من محمود عزب في أسرار

شيماء سيف

مي عمر السبب.. كواليس عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

محمد كارتر

بعد شهور من الانفصال .. لمّ الشمل بين شيماء سيف وزوجها كارتر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد