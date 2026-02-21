AMD تكشف خطط Ryzen 10000 بمعمارية Zen 6 حتى 24 نواة

كشفت منصة TechPowerUp أن AMD تستعد لإطلاق الجيل التالي من معالجات Ryzen 10000 للحواسب المكتبية، والذي يحمل الاسم الرمزي Olympic Ridge ويعتمد على معمارية Zen 6 الجديدة.

وأوضحت المنصة أن السلسلة ستضم طرازات بعدد أنوية متنوع يبدأ من 6 و8 و10 و12 نواة في المعالجات أحادية الشريحة CCD، وصولًا إلى 12 و16 و20 وحتى 24 نواة في الطرازات ثنائية الشريحة CCD.

وأشارت إلى أن زيادة عدد الأنوية في الشريحة الواحدة مقارنة بالجيل السابق تأتي نتيجة الانتقال إلى دقة تصنيع أكثر تطورًا تسمح بحشد عدد أكبر من الترانزستورات في نفس المساحة.

اعتماد دقة تصنيع 2 نانومتر ومواصلة دعم مقبس AM5

أوضحت TechPowerUp أن AMD ستعتمد في معالجات Zen 6 الجديدة على دقة تصنيع N2 بدقة 2 نانومتر من شركة TSMC لشرائح CCD، وهي دقة توفر كثافة ترانزستورات تتجاوز 200 مليون ترانزستور لكل مليمتر مربع بحسب التكوين.

وذكرت المنصة أن منصة Ryzen 10000 ستستمر في استخدام مقبس AM5 الحالي، ما يمد من عمر هذا المقبس لجيل إضافي ويؤكد التزام AMD باستمرارية دعم اللوحات الأم القائمة.

وأكد التقرير أن هذا النهج يتيح للمستخدمين إمكانية الترقية إلى الجيل الجديد دون الحاجة لتغيير اللوحة الأم في كثير من الحالات، طالما توفرت تحديثات BIOS المناسبة من الشركات المصنعة.

زيادة كبيرة في الذاكرة المخبأة ودعم AVX‑512 للمستخدم العادي

أشارت TechPowerUp إلى أن AMD تخطط لتوفير ما يصل إلى 4 ميجابايت من الذاكرة المخبأة من المستوى الثالث L3 لكل نواة، بحد أقصى 48 ميجابايت لكل شريحة CCD في معالجات Zen 6.

وذكرت المنصة أن هذا يعني أن المعالج الأعلى في السلسلة بعدد 24 نواة يمكن أن يصل مجموع الذاكرة المخبأة من المستوى الثالث فيه إلى 96 ميجابايت قبل إضافة أي طبقات إضافية مثل 3D V‑Cache التي اشتهرت بها AMD في تحسين أداء الألعاب.

وأوضحت أن معمارية Zen 6 ستجلب كذلك دعمًا لتعليمات AVX‑512 بنسختها ذات 16 بت على معالجات المكتبي للمستخدم النهائي، مع دعم امتدادات متقدمة مثل AVX512_BMM وAVX_NE_CONVERT وAVX_IFMA وAVX_VNNI_INT8 وAVX512_FP16، وهي تعليمات كانت تتركز سابقًا في معالجات Xeon الموجهة للخوادم.