قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايز 70 مليون.. سهام صالح تكشف سبب عدم التزام إمام عاشور مع الأهلي
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات من حالة الطقس وانخفاض الرؤية
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 10-2-2026
تصفيد الشياطين في رمضان.. الإفتاء توضح معناه وسبب ارتكاب المعاصي
خلال ساعات.. الزمالك يحسم موقف شيكو بانزا من التواجد في معسكر الفريق
فتاة الأتوبيس ترد على الشائعات: معرفش المتهم وأول مرة أعمل محضر تحرش
خالد الغندور يكشف موقف خماسي الزمالك المصاب من مباراة سموحة
مصادر لـ"صدى البلد" : البدوي يحيل عصام الصباحي للتحقيق بعد مشاداته مع ياسر حسان.. وتوقعات بفصله من الوفد
مشي ورايا وحدفني بالطوب.. فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت عن واقعة التحرش
طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق مضيق هرمز قرب الحدود الإيرانية
متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب
5 سيارات زيرو أقل من 700 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جهاز Ayaneo Next 2 يقترب من الإطلاق بمعالج AMD Strix Halo فائق القوة

Ayaneo Next 2
Ayaneo Next 2
احمد الشريف

كشفت شركة Ayaneo، عبر موقعها الرسمي، عن اقتراب إطلاق جهاز الألعاب المحمول الجديد Ayaneo Next 2، الذي تقدمه كجيل جديد كليًا من فئة أجهزة ويندوز المحمولة الموجهة لعشاق الألعاب الثقيلة على مستوى الأداء والتنقل في آن واحد.

معالج Strix Halo يقدم أداء حواسب

وأوضحت Ayaneo أن جهاز Next 2 يأتي مع معالج AMD Ryzen AI Max+ 395 المعروف بالاسم الرمزي Strix Halo، وهو شريحة تجمع بين معالج مركزي بمعمارية Zen 5 بعدد يصل إلى 16 نواة و32 خيط معالجة، إلى جانب معالج رسومي مدمج Radeon 8060S مبني على معمارية RDNA 3.5 يضم 40 وحدة حوسبة، ما يضع أداء الرسوميات في فئة قريبة من بطاقات RTX 4060 المخصصة للحواسب المحمولة.

تصميم محمول مع تبريد ثنائي ومقبض أكبر

أشارت الشركة إلى أن Ayaneo Next 2 يعتمد تصميمًا محدثا لقبضة اليد الكبيرة Next 2.0، مع الحفاظ على شكل جهاز محمول شاشة في المنتصف وأزرار تحكم على الجانبين، وتزويده بنظام تبريد داخلي يعتمد على مروحتين للتعامل مع استهلاك الطاقة المرتفع للمعالج Strix Halo وتحسين استقرار الأداء أثناء اللعب لفترات طويلة.

أكدت Ayaneo أن الجهاز يضم بطارية مدمجة عالية السعة تقول الشركة إنها تحقق “اختراقات” في عمر البطارية وكفاءة التبريد مقارنة بالأجيال السابقة، إلى جانب شاشة كبيرة بحجم لا يقل عن 8 بوصات، مع وعد بتقديم “تجربة شاشة كبيرة حصرية” دون الكشف بعد عن دقة العرض أو معدل التحديث النهائي.

أزرار TMR ومشغلات ثنائية الوضع وتجربة تحكم محسّنة

أوضحت Ayaneo في تفاصيل العتاد أن Next 2 يأتي بأذرع تحكم كبيرة تعتمد تقنية TMR الحصرية التي تطورها الشركة لتحسين دقة الحركة في الألعاب، مع تزويد الجهاز بأزرار خلفية إضافية، ولوحة اتجاهات عائمة ثمانية الاتجاهات، ولوحَي لمس ذكيين على غرار بعض أجهزة الألعاب الأخرى المعروفة في السوق.

أشارت الشركة إلى أن الجهاز يدعم “مشغلات ثنائية الوضع”، حيث يمكن للمستخدم التبديل بين نمط “المشغل القصير” المخصص لتفاعل سريع في ألعاب التصويب، ونمط “المشغل الكامل” الذي يعمل كمشغل تماثلي (Hall Effect) كامل المدى مناسب لألعاب السباقات والمحاكاة.

اقتراب الإطلاق وسعر مرتفع لفئة المتحمسين

أكدت تقارير متخصصة أن Ayaneo تستعد لبدء طرح Next 2 في الأسواق العالمية بعد إكمال مرحلة التجارب، مع استهداف نافذة إطلاق قريبة من موسم العطلات، ليكون الجهاز ضمن أقوى الخيارات المتاحة حاليًا في سوق أجهزة الألعاب المحمولة بنظام ويندوز.

ذكرت تقارير أخرى أن تسريبات مبكرة عن التسعير أشارت إلى أن بعض نسخ Ayaneo Next 2 المزودة بأعلى المواصفات من معالج Strix Halo وذاكرة أكبر قد يصل سعرها إلى نطاق مرتفع موجه بالأساس لفئة اللاعبين المتحمسين الذين يبحثون عن أداء حواسب الألعاب في جهاز محمول واحد.

Ayaneo Next 2 Ayaneo AMD Strix Halo AMD معالج AMD Ryzen AI Max 395 Strix Halo طرح Next 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

النائب محمد فؤاد زغلول

برلماني : القمة المصرية الصومالية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتدعم أمن البحر الأحمر

مجلس النواب

قمة القاهرة أبوظبي ترسم خريطة المستقبل.. نواب: تنسيق مصري إماراتي غير مسبوق

مها عبد الناصر

مها عبد الناصر تطرح رؤية شاملة لحماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد