جهاز Ayaneo Next 2 يقترب من الإطلاق بمعالج AMD Strix Halo فائق القوة

كشفت شركة Ayaneo، عبر موقعها الرسمي، عن اقتراب إطلاق جهاز الألعاب المحمول الجديد Ayaneo Next 2، الذي تقدمه كجيل جديد كليًا من فئة أجهزة ويندوز المحمولة الموجهة لعشاق الألعاب الثقيلة على مستوى الأداء والتنقل في آن واحد.

معالج Strix Halo يقدم أداء حواسب

وأوضحت Ayaneo أن جهاز Next 2 يأتي مع معالج AMD Ryzen AI Max+ 395 المعروف بالاسم الرمزي Strix Halo، وهو شريحة تجمع بين معالج مركزي بمعمارية Zen 5 بعدد يصل إلى 16 نواة و32 خيط معالجة، إلى جانب معالج رسومي مدمج Radeon 8060S مبني على معمارية RDNA 3.5 يضم 40 وحدة حوسبة، ما يضع أداء الرسوميات في فئة قريبة من بطاقات RTX 4060 المخصصة للحواسب المحمولة.

تصميم محمول مع تبريد ثنائي ومقبض أكبر

أشارت الشركة إلى أن Ayaneo Next 2 يعتمد تصميمًا محدثا لقبضة اليد الكبيرة Next 2.0، مع الحفاظ على شكل جهاز محمول شاشة في المنتصف وأزرار تحكم على الجانبين، وتزويده بنظام تبريد داخلي يعتمد على مروحتين للتعامل مع استهلاك الطاقة المرتفع للمعالج Strix Halo وتحسين استقرار الأداء أثناء اللعب لفترات طويلة.

أكدت Ayaneo أن الجهاز يضم بطارية مدمجة عالية السعة تقول الشركة إنها تحقق “اختراقات” في عمر البطارية وكفاءة التبريد مقارنة بالأجيال السابقة، إلى جانب شاشة كبيرة بحجم لا يقل عن 8 بوصات، مع وعد بتقديم “تجربة شاشة كبيرة حصرية” دون الكشف بعد عن دقة العرض أو معدل التحديث النهائي.

أزرار TMR ومشغلات ثنائية الوضع وتجربة تحكم محسّنة

أوضحت Ayaneo في تفاصيل العتاد أن Next 2 يأتي بأذرع تحكم كبيرة تعتمد تقنية TMR الحصرية التي تطورها الشركة لتحسين دقة الحركة في الألعاب، مع تزويد الجهاز بأزرار خلفية إضافية، ولوحة اتجاهات عائمة ثمانية الاتجاهات، ولوحَي لمس ذكيين على غرار بعض أجهزة الألعاب الأخرى المعروفة في السوق.

أشارت الشركة إلى أن الجهاز يدعم “مشغلات ثنائية الوضع”، حيث يمكن للمستخدم التبديل بين نمط “المشغل القصير” المخصص لتفاعل سريع في ألعاب التصويب، ونمط “المشغل الكامل” الذي يعمل كمشغل تماثلي (Hall Effect) كامل المدى مناسب لألعاب السباقات والمحاكاة.

اقتراب الإطلاق وسعر مرتفع لفئة المتحمسين

أكدت تقارير متخصصة أن Ayaneo تستعد لبدء طرح Next 2 في الأسواق العالمية بعد إكمال مرحلة التجارب، مع استهداف نافذة إطلاق قريبة من موسم العطلات، ليكون الجهاز ضمن أقوى الخيارات المتاحة حاليًا في سوق أجهزة الألعاب المحمولة بنظام ويندوز.

ذكرت تقارير أخرى أن تسريبات مبكرة عن التسعير أشارت إلى أن بعض نسخ Ayaneo Next 2 المزودة بأعلى المواصفات من معالج Strix Halo وذاكرة أكبر قد يصل سعرها إلى نطاق مرتفع موجه بالأساس لفئة اللاعبين المتحمسين الذين يبحثون عن أداء حواسب الألعاب في جهاز محمول واحد.