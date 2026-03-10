قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله يعلن استهداف مراكز إسرائيلية للمرة الأولى ويلتحم مع قوات متوغلة بالخيام
مهيب عبد الهادي يسخر من مدرب الأهلي: إيه اللي بيحصل ده يا توروب؟
لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟.. حديث نبوي يكشف السبب
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أحمد موسى: إسرائيل تبحث عن مخرج للخروج من حرب إيران
أفراس النهر تحت الماء.. ماذا ستشاهد في حديقة الحيوان بعد التطوير؟
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026
كيفية إحياء العشر الأواخر من رمضان.. اتبع هذه الخطوات
ناقد رياضي ينتقد لاعبي الأهلي: خسارة مستحقة وأداء كارثي
الحرب على إيران.. الكويت تعلن إسقاط 6 طائرات درون في أجواء البلاد
ألقيا حجارة على سيارات بطريق الإسكندرية الزراعي.. متهمان يواجهان هذه العقوبة
أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نواة لينكس 7.0‑rc3 تصل بحجم أكبر ودعم أوسع لمعالجات إنتل و AMD وأجهزة جديدة

لينكس
لينكس
احمد الشريف

كشفت منصات متخصصة بمتابعة تطوير لينكس، منها LinuxCompatible نقلاً عن إعلان لينوس تورفالدس، أن الإصدار الثالث المرشح من نواة لينكس 7.0 (Linux 7.0‑rc3) أصبح متاحًا الآن للتجربة، مع ملاحظة أن حجم حزمة التغييرات أكبر من الإصدار rc2 السابق. 

أوضحت المنصة أن زيادة حجم rc3 لا تعود إلى إضافة مزايا ضخمة بقدر ما ترتبط بتوسيع مجموعة الاختبارات الذاتية (self‑tests) داخل النواة، في خطوة تهدف إلى كشف الأخطاء والتراجعات مبكرًا قبل الإصدار النهائي المرتقب خلال نحو شهر من الآن إذا سارت عملية الاختبارات بثبات. 

تحسينات مهمة لمعالجات إنتل وAMD في فرع x86

أشارت منتديات Linux.org إلى أن دفعة التحديثات الأخيرة ضمن فرع «x86/urgent» التي دمجت في شجرة تطوير لينكس 7.0 شملت إصلاحات وتعديلات مؤثرة على دعم معالجات إنتل و AMD، خاصة في ما يتعلق ببعض الأعطال (quirks) وتحسين التعامل مع أوضاع طاقة معينة.

أكدت هذه المصادر أن التغييرات تستهدف تعزيز الاستقرار والأداء على منصات الخوادم والحواسيب المكتبية التي تعتمد على أحدث أجيال المعالجات من الشركتين، ضمن نهج متواصل لتهيئة النواة للاستفادة من تعليمات ووحدات تسريع جديدة دون التضحية باستقرار الإصدارات النهائية.

دعم أجهزة جديدة من ASUS وDell وOneXPlayer

أوضحت نقاشات أخرى منشورة على Linux.org أن دفعة من تعريفات العتاد (drivers) أُدمجت قبل صدور rc3 مباشرة، لتضيف دعمًا أفضل لعدد من الأجهزة المحمولة من ASUS وDell، إلى جانب بعض أجهزة الألعاب المحمولة من OneXPlayer.

أشارت هذه المصادر إلى أن الدعم يشمل تعريفات لمحولات Wi‑Fi، وإدارة طاقة البطارية، وبعض مكوّنات الإدخال والإضاءة، ما يُسهّل على مستخدمي هذه الأجهزة تشغيل توزيعات لينكس الحديثة دون الاعتماد على تعريفات خارجية أو حلول التفافية.

 إصدار تجريبي مخصص للاختبار لا للاستخدام اليومي

أكدت LinuxCompatible أن Linux 7.0‑rc3 يظل إصدارًا تجريبيًا موجّهًا في الأساس للمطورين ومستخدمي لينكس المتقدمين، لاختباره على أجهزة ثانوية أو داخل بيئات افتراضية (VMs)، والمساهمة في الإبلاغ عن الأخطاء قبل اعتماد النواة في الإصدارات المستقرة للتوزيعات. 

أوضحت المنصة أن فريق تطوير النواة ينتظر انخفاض عدد الأعطال ومشكلات الاختبارات الذاتية إلى مستوى معيّن قبل الانتقال إلى المراحل الأخيرة من دورة الإصدار، على أن تُدمج التغييرات لاحقًا في فرع «next» تمهيدًا للوصول إلى الإصدار المستقر 7.0 في غضون أسابيع قليلة إذا لم تظهر عقبات كبيرة.

LinuxCompatible Linux 70‑rc3 Linux AMD لينكس 70

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

ترشيحاتنا

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي: شاركت في تنفيذ ضربات ضد العدو أثناء خدمتي على طائرة ميج-19

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي يكشف كواليس التعامل مع 12 طائرة ميراج إسرائيلية

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي، طيار مقاتلات ميج-19

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي يروي تفاصيل مواجهة مقاتلات الميراج الإسرائيلية في سماء سيناء

بالصور

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
نيسان روج 2027

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد