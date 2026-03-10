نواة لينكس 7.0‑rc3 تصل بحجم أكبر ودعم أوسع لمعالجات إنتل و AMD وأجهزة جديدة

كشفت منصات متخصصة بمتابعة تطوير لينكس، منها LinuxCompatible نقلاً عن إعلان لينوس تورفالدس، أن الإصدار الثالث المرشح من نواة لينكس 7.0 (Linux 7.0‑rc3) أصبح متاحًا الآن للتجربة، مع ملاحظة أن حجم حزمة التغييرات أكبر من الإصدار rc2 السابق.

أوضحت المنصة أن زيادة حجم rc3 لا تعود إلى إضافة مزايا ضخمة بقدر ما ترتبط بتوسيع مجموعة الاختبارات الذاتية (self‑tests) داخل النواة، في خطوة تهدف إلى كشف الأخطاء والتراجعات مبكرًا قبل الإصدار النهائي المرتقب خلال نحو شهر من الآن إذا سارت عملية الاختبارات بثبات.

تحسينات مهمة لمعالجات إنتل وAMD في فرع x86

أشارت منتديات Linux.org إلى أن دفعة التحديثات الأخيرة ضمن فرع «x86/urgent» التي دمجت في شجرة تطوير لينكس 7.0 شملت إصلاحات وتعديلات مؤثرة على دعم معالجات إنتل و AMD، خاصة في ما يتعلق ببعض الأعطال (quirks) وتحسين التعامل مع أوضاع طاقة معينة.

أكدت هذه المصادر أن التغييرات تستهدف تعزيز الاستقرار والأداء على منصات الخوادم والحواسيب المكتبية التي تعتمد على أحدث أجيال المعالجات من الشركتين، ضمن نهج متواصل لتهيئة النواة للاستفادة من تعليمات ووحدات تسريع جديدة دون التضحية باستقرار الإصدارات النهائية.

دعم أجهزة جديدة من ASUS وDell وOneXPlayer

أوضحت نقاشات أخرى منشورة على Linux.org أن دفعة من تعريفات العتاد (drivers) أُدمجت قبل صدور rc3 مباشرة، لتضيف دعمًا أفضل لعدد من الأجهزة المحمولة من ASUS وDell، إلى جانب بعض أجهزة الألعاب المحمولة من OneXPlayer.

أشارت هذه المصادر إلى أن الدعم يشمل تعريفات لمحولات Wi‑Fi، وإدارة طاقة البطارية، وبعض مكوّنات الإدخال والإضاءة، ما يُسهّل على مستخدمي هذه الأجهزة تشغيل توزيعات لينكس الحديثة دون الاعتماد على تعريفات خارجية أو حلول التفافية.

إصدار تجريبي مخصص للاختبار لا للاستخدام اليومي

أكدت LinuxCompatible أن Linux 7.0‑rc3 يظل إصدارًا تجريبيًا موجّهًا في الأساس للمطورين ومستخدمي لينكس المتقدمين، لاختباره على أجهزة ثانوية أو داخل بيئات افتراضية (VMs)، والمساهمة في الإبلاغ عن الأخطاء قبل اعتماد النواة في الإصدارات المستقرة للتوزيعات.

أوضحت المنصة أن فريق تطوير النواة ينتظر انخفاض عدد الأعطال ومشكلات الاختبارات الذاتية إلى مستوى معيّن قبل الانتقال إلى المراحل الأخيرة من دورة الإصدار، على أن تُدمج التغييرات لاحقًا في فرع «next» تمهيدًا للوصول إلى الإصدار المستقر 7.0 في غضون أسابيع قليلة إذا لم تظهر عقبات كبيرة.