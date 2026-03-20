ارتفاع جنوني لأسعار حواسيب Mac المستعملة.. ذكاء اصطناعي يثير موجة شراء غير مسبوقة

منذ أقل من شهر على إطلاقه، أصبح OpenClaw يحصد شهرة واسعة، إذ تحول وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون من مجرد ضجة إعلامية إلى قوة حقيقية على أرض الواقع، والآن، تجتاح هذه الموجة السوق الصيني، مسببة طلبا غير متوقع على الأجهزة الصلبة.

تشير تقارير حديثة إلى أن مستخدمي OpenClaw في الصين يتسابقون لتحميل التطبيق، وفي كثير من الحالات يصل الأمر إلى شراء حواسيب جديدة بالكامل لتشغيله.

ويعتبر OpenClaw وكيل ذكاء اصطناعي متطور، لا يقتصر دوره على الإجابة عن الاستفسارات فحسب، بل يتولى القيام بالمهام نيابة عن المستخدم، بما في ذلك إرسال البريد الإلكتروني، تصفح الإنترنت، تقديم الطلبات، وإدارة المهام اليومية، هذا التحول من مجرد مساعد رقمي إلى مشغل فعلي جذب اهتماما واسعا بين المستخدمين في الصين.

ارتفاع الطلب على أجهزة Mac المستعملة

التأثير كان سريعا وواضحا، يقول جيريمي جي، كبير مسؤولي الاستراتيجية بإحدى منصات إعادة بيع الإلكترونيات الكبرى في الصين: “نرى ارتفاعا غير معتاد في طلب أجهزة Mac المستعملة، يشبه ما شهدناه أثناء الجائحة حين دفع العمل عن بعد المستخدمين لترقية أجهزتهم”.

لكن هذه المرة، السبب ليس العمل عن بعد، بل البرمجيات المستقلة.

ظهر OpenClaw، الذي طوره المبرمج النمساوي بيتر ستاينبرجر، لأول مرة في أواخر العام الماضي، وانتشر الاهتمام به في الصين مؤخرا بعد أن روجت شركات كبرى مثل تينسنت وبايدو له.

وتداول المستخدمون عبر المنصات الاجتماعية اسما مستعارا له، وهو “تربية السلطعون”، في إشارة مرحة انتشرت بسرعة بين مجموعات المحادثة.

ارتفاع جنوني لأسعار حواسيب Mac المستعملة في اصلين

وبحسب تقرير South China Morning Post، أدى الهوس بـOpenClaw إلى ارتفاع أسعار أجهزة Mac Mini ونفاد مخزونها في الصين، حيث يسعى المستهلكون لتأمين أجهزة يمكنها تشغيل الوكيل بشكل آمن بعيدا عن أجهزتهم الرئيسية.

أجهزة Mac القديمة تتحول إلى سلعة مطلوبة

يحذر الخبراء من منح OpenClaw صلاحيات واسعة على أجهزتهم الأساسية، إذ يمكنه قراءة الملفات وتعديل البيانات وتنفيذ إجراءات دون إشراف دائم، لذلك يفضل المستخدمون تشغيله على جهاز منفصل، ما حول الأجهزة القديمة إلى سلع مطلوبة جدا.

يضيف جيريمي جي: “نرى طلبا متزايدا على الحواسيب المحمولة بشكل عام، لكن أجهزة Mac تستفيد أكثر من هذا التوجه لتشغيل OpenClaw".

وتلعب معالجات Apple M-Series دورا مهما، إذ توفر أداء قويا وكفاءة عالية لتشغيل مهام الذكاء الاصطناعي محليا.

ويميل المستخدمون الأوائل إلى Mac Mini وأجهزة MacBook الحديثة بمعالجات M4 وM5، بينما يتم تداول الأجهزة الأقدم M1 وM2 لتلبية الطلب.

انتشار OpenClaw في الحياة اليومية

لم يعد الاستخدام مقتصرا على المتحمسين للتقنية فقط، بل يتبناه المتقاعدون في مشاريع جانبية، والطلاب لأتمتة المهام، والمحترفون لاختبار مدى قدرة الأداة على إدارة الأعمال الروتينية، حتى ظهور ما يعرف بـ”الشركات الفردية”، حيث يعتمد الأفراد على OpenClaw لإدارة التسويق والإدارة والعمليات دون موظفين.