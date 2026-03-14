بالبصمة وبتغني.. علبة كعك سعرها 39 ألف جنيه| تفاصيل
تجدد الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني
مؤشرات على حرب طويلة .. ترامب يرفض جهود بدء محادثات وقف إطلاق النار مع إيران
حقيقة تعطيل الدراسة غداً بسبب سوء الطقس .. ماذا أعلنت التعليم؟
وزارة الدفاع الكويتية: مسيرتان استهدفتا قاعدة أحمد الجابر الجوية
وزير خارجية إيران: سنرد بالمثل على أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية
بث مباشر.. صلاتا العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 25 رمضان
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
شهيد فلسطيني وإصابتان بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين جنوب نابلس
بحارة عالقون قرب إيران.. تهديدات مضيق هرمز وصعوبة البقاء آمنين بين الصواريخ والطائرات
لو عاوز فلوس جديدة للعيدية.. كيف تحصل عليها قبل العيد؟
اغتيال رفيع المستوى.. إسرائيل: تصفية ضابطين بارزين في الاستخبارات الإيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منصة Nyne تريد تعليم وكلاء الذكاء الاصطناعي "فهم البشر" فعلًا

منصة Nyne
منصة Nyne
احمد الشريف

كشفت منصة TechCrunch أن شركة ناشئة جديدة تحمل اسم Nyne، أسست في بوسطن بواسطة الثنائي الأب والابن مايكل وإيـماد فانوس، تطور طبقة ذكاء جديدة مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي بهدف تزويدهم بسياق بشري أعمق عن الأشخاص الذين يتعاملون معهم. 

أوضحت المنصة أن مؤسسي Nyne يرون أن الجيل الحالي من الوكلاء الذكيين، الذين يُنتظر أن يتولوا قريبًا مهام مثل شراء المنتجات وحجز المواعيد نيابة عن المستخدمين، يفتقر إلى فهم حقيقي للهوية الرقمية للإنسان، ولا يستطيع دائمًا ربط حساباته في لينكدإن و إنستجرام وسجلاته العامة بالشخص نفسه بدقة.

ربط البصمة الرقمية للشخص عبر الشبكات الاجتماعية

أوضحت TechCrunch أن Nyne تبني بنية تحتية للبيانات تعمل كطبقة وسيطة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي ومصادر المعلومات المنتشرة عن المستخدمين على الإنترنت. 

أشارت الشركة إلى أن منصتها تحاول "تثليث" البيانات الخاصة بالشخص الواحد من خلال تتبع حضوره عبر شبكات اجتماعية مثل إنستجرام وفيسبوك وإكس، إلى جانب نشاطه في تطبيقات متخصصة مثل SoundCloud للملفات الصوتية أو Strava لتتبع التمارين الرياضية، وربط كل هذه الإشارات في ملف موحّد يساعد الوكلاء على فهم هذا المستخدم بصورة أكثر واقعية.

أكدت Nyne أن الهدف من ذلك هو أن يتمكن أي وكيل ذكاء اصطناعي، سواء كان مساعدًا شخصيًا أو بوت خدمة عملاء، من استدعاء هذا الملف الموحّد لفهم اهتمامات الشخص وسلوكياته الرقمية قبل اتخاذ قرارات أو اقتراح منتجات أو مواعيد أو محتوى مخصص له.

تمويل تأسيسي بقيمة 5.3 ملايين دولار لتسريع تطوير المنصة

أشارت تقارير داعمة إلى أن Nyne أعلنت إغلاق جولة تمويل تأسيسية (Seed) بقيمة 5.3 ملايين دولار لدعم خطتها في بناء هذه الطبقة من "السياق البشري" لوكلاء الذكاء الاصطناعي. 

أوضحت منصات مثل TechBuzz وUBOS أن الجولة قادتها صناديق استثمار مثل Wischoff Ventures وSouth Park Commons، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الملائكيين البارزين بينهم جيل إلباز، أحد المساهمين الأوائل في تطوير تقنيات الإعلانات النصية التي استندت إليها جوجل في خدمة AdSense.

أكدت هذه التقارير أن التمويل سيُستخدم لتوسيع فريق العمل الهندسي في Nyne، وبناء شراكات مع شركات تعكف على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي لاستخدام منصتها كبنية تحتية جاهزة تمنح تلك الوكلاء فهمًا أعمق للعملاء الحاليين والمحتملين.

تطبيقات تجارية

أوضحت TechCrunch أن Nyne تستهدف في المرحلة الحالية الشركات التي تبني وكلاء ذكاء اصطناعي لخدمة العملاء أو المبيعات أو التسويق، بحيث يمكن لهذه الشركات دمج منصة Nyne لمنح وكلائها صورة أوضح عن حياة المستخدم واحتياجاته. 

أشارت المنصة إلى أن النموذج المطروح يتجاوز تحليل التفاعلات داخل تطبيق واحد، ليتجه إلى ربط مؤشرات متعددة من حياة الشخص الرقمية تساعد في استنتاج أحداث أو مراحل مهمة في حياته، وهو ما يمكن استخدامه لاحقًا لتخصيص العروض والرسائل التسويقية بشكل أكثر دقة.

نقلت TechCrunch عن واحدة من المستثمرات في Nyne طرحها لسؤال توضيحي يعكس مدى حساسية الفكرة: "كيف أعرف أنك حامل فأبيع لك المنتج المناسب في أقرب وقت ممكن؟" في إشارة إلى أن مستويات الدقة في استنتاج مثل هذه المعلومات من البصمة الرقمية تمثل جزءًا من القيمة التجارية التي تراهن عليها الشركة في عالم الوكلاء الذكيين.

تساؤلات حول الخصوصية وحدود استخدام "السياق البشري"

أشارت TechCrunch إلى أن المقاربة التي تتبناها Nyne تثير بطبيعتها نقاشًا حول الخصوصية وحدود استخدام البيانات الشخصية، خاصة أن الشركة تسعى إلى جمع وربط بيانات من منصات متنوعة لتكوين صورة أكثر تكاملًا عن الأفراد.

أوضحت تقارير تحليلية أن Nyne تؤكد التزامها بالقوانين المنظمة لحماية البيانات، مثل اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR)، وأنها تقدم نفسها كبنية تحتية الشركات، وليست خدمة مباشرة للمستهلكين، ما يعني أن مسؤولية الشفافية مع المستخدم النهائي ستقع بشكل كبير على عاتق الشركات التي تدمج هذه المنصة في وكلائها الذكيين.

أكد التقرير في ختامه أن قصة Nyne تضيف زاوية جديدة إلى سباق تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد التركيز فقط على قوة النموذج اللغوي، بل يمتد إلى نوعية "السياق" الذي يحصل عليه عن البشر، وكيفية استخدام هذا السياق في قرارات وآليات توصية قد تصبح جزءًا من حياة المستخدم اليومية في السنوات المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

أسعار الدواجن

آخر تحديث.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

ترشيحاتنا

كرات الدجاج

هنفطر ايه النهاردة.. صينية خضار بالبشاميل بدون لحمة وكرات الدجاج بالكريمة والمكرونة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| تحذير من تناول الفول بهذه الطريقة.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول الفسيخ

الكحك

استشاري مناعة يحذر من الإفراط في كحك العيد.. وهذه الكمية المناسبة

بالصور

دراسة تحذر: تناول مشروبين غازيين يوميًا يزيد خطر الإصابة بمرض رئوي قاتل

المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن
المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن
المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن

لمرضى الحساسية.. نصائح طبية تجنبك النوبات خلال العاصفة الترابية

كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟

بيطري الشرقية يحرر 61 محضرا ويضبط 2 طن لحوم ودواجن مخالفة

لحوم
لحوم
لحوم

لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد