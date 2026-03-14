منصة Nyne تريد تعليم وكلاء الذكاء الاصطناعي "فهم البشر" فعلًا

كشفت منصة TechCrunch أن شركة ناشئة جديدة تحمل اسم Nyne، أسست في بوسطن بواسطة الثنائي الأب والابن مايكل وإيـماد فانوس، تطور طبقة ذكاء جديدة مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي بهدف تزويدهم بسياق بشري أعمق عن الأشخاص الذين يتعاملون معهم.

أوضحت المنصة أن مؤسسي Nyne يرون أن الجيل الحالي من الوكلاء الذكيين، الذين يُنتظر أن يتولوا قريبًا مهام مثل شراء المنتجات وحجز المواعيد نيابة عن المستخدمين، يفتقر إلى فهم حقيقي للهوية الرقمية للإنسان، ولا يستطيع دائمًا ربط حساباته في لينكدإن و إنستجرام وسجلاته العامة بالشخص نفسه بدقة.

ربط البصمة الرقمية للشخص عبر الشبكات الاجتماعية

أوضحت TechCrunch أن Nyne تبني بنية تحتية للبيانات تعمل كطبقة وسيطة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي ومصادر المعلومات المنتشرة عن المستخدمين على الإنترنت.

أشارت الشركة إلى أن منصتها تحاول "تثليث" البيانات الخاصة بالشخص الواحد من خلال تتبع حضوره عبر شبكات اجتماعية مثل إنستجرام وفيسبوك وإكس، إلى جانب نشاطه في تطبيقات متخصصة مثل SoundCloud للملفات الصوتية أو Strava لتتبع التمارين الرياضية، وربط كل هذه الإشارات في ملف موحّد يساعد الوكلاء على فهم هذا المستخدم بصورة أكثر واقعية.

أكدت Nyne أن الهدف من ذلك هو أن يتمكن أي وكيل ذكاء اصطناعي، سواء كان مساعدًا شخصيًا أو بوت خدمة عملاء، من استدعاء هذا الملف الموحّد لفهم اهتمامات الشخص وسلوكياته الرقمية قبل اتخاذ قرارات أو اقتراح منتجات أو مواعيد أو محتوى مخصص له.

تمويل تأسيسي بقيمة 5.3 ملايين دولار لتسريع تطوير المنصة

أشارت تقارير داعمة إلى أن Nyne أعلنت إغلاق جولة تمويل تأسيسية (Seed) بقيمة 5.3 ملايين دولار لدعم خطتها في بناء هذه الطبقة من "السياق البشري" لوكلاء الذكاء الاصطناعي.

أوضحت منصات مثل TechBuzz وUBOS أن الجولة قادتها صناديق استثمار مثل Wischoff Ventures وSouth Park Commons، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الملائكيين البارزين بينهم جيل إلباز، أحد المساهمين الأوائل في تطوير تقنيات الإعلانات النصية التي استندت إليها جوجل في خدمة AdSense.

أكدت هذه التقارير أن التمويل سيُستخدم لتوسيع فريق العمل الهندسي في Nyne، وبناء شراكات مع شركات تعكف على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي لاستخدام منصتها كبنية تحتية جاهزة تمنح تلك الوكلاء فهمًا أعمق للعملاء الحاليين والمحتملين.

تطبيقات تجارية

أوضحت TechCrunch أن Nyne تستهدف في المرحلة الحالية الشركات التي تبني وكلاء ذكاء اصطناعي لخدمة العملاء أو المبيعات أو التسويق، بحيث يمكن لهذه الشركات دمج منصة Nyne لمنح وكلائها صورة أوضح عن حياة المستخدم واحتياجاته.

أشارت المنصة إلى أن النموذج المطروح يتجاوز تحليل التفاعلات داخل تطبيق واحد، ليتجه إلى ربط مؤشرات متعددة من حياة الشخص الرقمية تساعد في استنتاج أحداث أو مراحل مهمة في حياته، وهو ما يمكن استخدامه لاحقًا لتخصيص العروض والرسائل التسويقية بشكل أكثر دقة.

نقلت TechCrunch عن واحدة من المستثمرات في Nyne طرحها لسؤال توضيحي يعكس مدى حساسية الفكرة: "كيف أعرف أنك حامل فأبيع لك المنتج المناسب في أقرب وقت ممكن؟" في إشارة إلى أن مستويات الدقة في استنتاج مثل هذه المعلومات من البصمة الرقمية تمثل جزءًا من القيمة التجارية التي تراهن عليها الشركة في عالم الوكلاء الذكيين.

تساؤلات حول الخصوصية وحدود استخدام "السياق البشري"

أشارت TechCrunch إلى أن المقاربة التي تتبناها Nyne تثير بطبيعتها نقاشًا حول الخصوصية وحدود استخدام البيانات الشخصية، خاصة أن الشركة تسعى إلى جمع وربط بيانات من منصات متنوعة لتكوين صورة أكثر تكاملًا عن الأفراد.

أوضحت تقارير تحليلية أن Nyne تؤكد التزامها بالقوانين المنظمة لحماية البيانات، مثل اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR)، وأنها تقدم نفسها كبنية تحتية الشركات، وليست خدمة مباشرة للمستهلكين، ما يعني أن مسؤولية الشفافية مع المستخدم النهائي ستقع بشكل كبير على عاتق الشركات التي تدمج هذه المنصة في وكلائها الذكيين.

أكد التقرير في ختامه أن قصة Nyne تضيف زاوية جديدة إلى سباق تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد التركيز فقط على قوة النموذج اللغوي، بل يمتد إلى نوعية "السياق" الذي يحصل عليه عن البشر، وكيفية استخدام هذا السياق في قرارات وآليات توصية قد تصبح جزءًا من حياة المستخدم اليومية في السنوات المقبلة.