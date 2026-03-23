إيلون ماسك يخطط لبناء مصنع رقائق متقدمة لدعم طموحات الذكاء الاصطناعي والروبوتات

أ ش أ

أعلن الملياردير الأمريكى إيلون ماسك أن مشروعه الجديد "تيرافاب" (Terafab)، الذي يهدف في المدى الطويل إلى تصنيع رقائق إلكترونية مخصصة للروبوتات والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الفضائية، سيتم إنشاؤه في مدينة أوستن، على أن يتم تشغيله بشكل مشترك بين شركتي Tesla وSpaceX.

وذكر تقرير لوكالة "بلومبرج" الإخبارية أن ماسك الرئيس التنفيذي للشركتين أوضح أن المشروع سيبدأ بإنشاء مصنع متقدم للتقنيات (Advanced Technology Fab) يكون مجهزا بجميع المعدات اللازمة لتصنيع واختبار مختلف أنواع الرقائق الإلكترونية، تمهيداً للتوسع لاحقاً إلى منشأة أكبر.

وأشار إلى أن وتيرة نمو صناعة أشباه الموصلات الحالية لا تلبي الطلب المتوقع على الشرائح اللازمة لمشروعاته في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، قائلاً إن إنشاء "تيرافاب" أصبح ضرورة لتأمين احتياجاته المستقبلية من الرقائق.

ويتوقع ماسك أن يدعم المشروع مستقبلاً قدرة حوسبة تصل إلى تيراواط واحد سنوياً، وهو المستوى الذي يتوقع أن تحتاجه شركاته مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما كشف عن خطط لإنتاج رقائق قادرة على توفير قدرة حوسبة تتراوح بين 100 و200 جيجاواط سنوياً على الأرض، إضافة إلى رقائق مخصصة للاستخدام في الفضاء.

وذكر أن المصنع قد ينتج رقائق بتقنية 2 نانومتر، وهي من بين أكثر تقنيات أشباه الموصلات تقدماً، مشيراً إلى أن المشروع قد يُقام بالقرب من مقر تسلا ومصنعها العملاق في أوستن.

تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد مخاوف شركات التكنولوجيا من نقص الرقائق، خصوصاً مع تسارع سباق تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ويُعد إنشاء مصانع أشباه الموصلات من أكثر المشاريع تعقيداً وكلفة، إذ يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات وقد يستغرق سنوات قبل بدء الإنتاج الكامل.

ويمثل المشروع جزءاً من التعاون المتنامي بين تسلا وشركة الذكاء الاصطناعي xAI، التي استحوذت عليها سبيس إكس بالكامل في فبراير الماضي، حيث يتوقع ماسك أن تستخدم xAI معظم الرقائق المنتجة.

وكشف خلال العرض عن تصور أولي لقمر صناعي صغير لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الفضاء بقدرة تصل إلى 100 كيلوواط، ضمن مشروع أوسع لبناء منظومة أقمار صناعية قادرة على تنفيذ عمليات حوسبة متقدمة خارج الأرض، وكانت سبيس إكس قد طلبت في يناير ترخيصاً من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لإطلاق ما يصل إلى مليون قمر صناعي لمراكز بيانات.

يأتي الإعلان في وقت تعمل فيه تسلا على تعزيز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية والروبوتات، بما في ذلك تطوير روبوت "أوبتيموس" البشري، ودمج روبوت المحادثة “Grok” في بعض مركباتها، إلى جانب استثمار بقيمة ملياري دولار في xAI واتفاق إطار للتعاون المشترك بين الشركات الثلاث.

ويرى مراقبون أن نجاح المشروع قد يعزز مكانة ولاية تكساس كمركز رئيسي لصناعة الرقائق الإلكترونية عالمياً، خاصة مع استمرار توسع الطلب على قدرات الحوسبة المتقدمة.

