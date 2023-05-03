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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المكشكشة

طريقة عمل المكشكشة
طريقة عمل المكشكشة

تقدم الشيف غادة الغزاوي طريقة عمل المكشكشة، التى أصبحت حديث السوشيال ميديا والسيدات فما هى المكشكشة وما الطريقة الصحيحة لعملها تقدمها. 

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المقادير لعمل المكشكشة 


٢ كوب لبن 
٢ معلقة لبن بودر 
٢ معلقة سكر بودر 
٢ معلقة كبيرة  نشأ 
فانيليا 
١ معلقة ذبدة 
لفة جلاش +سمنة 
للتزين مكسرات ، شربات 
* طريقة المهلبية نحضر لبانه يضاف 
٢ كوب لبن ، ٢ معلقة لبن بودر 
،٢ معلقة سكر بودر ، ٢ معلقة كبيرة نشأ 
، فانيليا مع التقليب المستمر ولاخفيف ثقيل وسط .


طريقة عمل المكشكشة

 

 الطريقة الأولى 

نحضر صنية ثم ندهن الصنية بالسمنة  يضاف ٢ طبقة جلاش وندهن سمنة يضاف الخليط المهلبية ونحضر طبقة جلاش ونكشكشها بالطول ونكررها لأخر الصنية يتم تقطعها وتوضع فى الفرن تتحمر من تحت وبعد ذلك يتم تحمير الوجهة  اللون ذهبي وتخرج من الفرن يضاف الشرابات بارد ويضاف المكسرات  .
*الطريقة الثانية 

( المقادير :كيس كريم كراميل +٢ كوب لبن + معلقة سكر ، للتزين مكسرات ، شربات )
نحضر الصنية ثم ندهن الصنية بالسمنة  يضاف ٢ طبقة جلاش وندهن سمنة   ونكشكشها بالطول ونكررها لأخر الصنية ويضاف لبن+ كريم كراميل يتم تقطعها وتوضع فى الفرن تتحمر من تحت وبعد ذلك يتم تحمير الوجهة لون ذهبي  وتخرج من الفرن يضاف الشرابات بارد يضاف المكسرات .

المكشكشة المكسرات كريم كراميل طريقة عمل المكشكشة ​​​​​​​health

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