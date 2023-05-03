تباين أسواق المال العربية في ختام اليوم الأربعاء .. ارتفاع بورصات قطر والأردن .. وتراجع المصرية والسعودية

أسواق المال العربية ختام الأربعاء

اللون الأخضر يسيطر علي بورصة قطر

تباين المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

تراجع البورصة المصرية عند الإغلاق

سوق الأسهم السعودية يختتم تعاملاته علي منخفض

تباينت أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء وقاد سوق الأسهم القطرية الارتفاعات ،بينما تراجعت البورصة المصرية والسعودية ،ونستعرض خلال السطور حركة البورصات العربية اليوم.

مؤشر بورصة قطر يرتفع 1.48 %

اختتمت بورصة قطر تعاملات اليوم الأربعاء، باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات.

ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.48% ليختتم التعاملات بالنقطة 10485.09، رابحاً 153.27 نقطة عن مستوي إغلاق أمس الثلاثاء

ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 4.52%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع العقارات بـ 0.27%، فيما انخفض قطاع التأمين وحيداً بـ 0.32.%

وتصدر سهم " الإجارة" القائمة الحمراء بـ2.87%، بينما جاء "أوريد" على رأس الارتفاعات بنحو 5.47.%

وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 738.24 مليون ريال، مقابل 496.55 مليون ريال أمس الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 261.29 مليون سهم، مقارنة بـ 201.84 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 26.45 ألف صفقة.

أسهم الخدمات والصناعة ترتفع بمؤشر عمَّان عند الإغلاق

أنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان تعاملات اليوم الأربعاء، مرتفعًا بنسبة 0.44 بالمائة ليصل إلى مستوى 2456.51 نقطة، رابحًا 10.68 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

ودعما مؤشرا الخدمات والصناعة أداء المؤشر اليوم، وارتفع الأول بنسبة 1.3 بالمائة، مع صدارة سهم الدولية للفنادق والأسواق للرابحين اليوم بنسبة 4.76 بالمائة، وصعد آفاق للطاقة بنسبة 4.26 بالمائة.

وصعد مؤشر الصناعة بنحو 0.94 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع الآجواخ الأردنية بنسبة 3.4 بالمائة، وارتفع مناجم الفوسفات بنسبة 2.19 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر القطاع المالي وحيدًا بنسبة 0.1 بالمائة، مع تقدم سهم البنك التجاري الأردني على المتراجعين اليوم بنسبة 5.81 بالمائة، وتراجع عمد للاستثمار بنسبة 1.43 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 4 ملايين سهم مقابل 4.58 مليون سهم بالجلسة الماضية، وتراجعت قيمة التداولات إلى 5.19 مليون دينار مقابل 5.68 مليون دينار بجلسة أمس الثلاثاء.

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على ارتفاع، بنسبة 0.18%، ما يعادل 1.16 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى656.32 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 424,890 سهماً، بقيمة إجمالية 851,197 دولارا، نفّذت من خلال 72 صفقة.

5 مليارات درهم خسائر سوقية لبورصة أبوظبي

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ليرتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسط توقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، ربح سوق دبي المالي 765 مليون درهم، فيما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 5 مليارات درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.256 مليار درهم، توزعت على 26360 صفقة.

ومع ختام التعاملات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.06 بالمائة، بالغاً مستوى 3577 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 995.708 مليون سهم، وبقيمة 1.059 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 624.250 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 623.485 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت 765 مليون درهم.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.25 بالمائة إلى مستوى 9644 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 390.599 مليون سهم، بقيمة 1.197 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.686 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.691 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 5 مليارات درهم.

تباين مؤشرات بورصة الكويت في الختام

تباينت مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم الأربعاء؛ تزامناً مع انخفاض 10 قطاعات، وعلى رأسها التكنولوجيا.

هبط مؤشرا السوق "الأول" و"العام" بـ 0.90 و0.73% على التوالي، بينما ارتفع "الرئيسي50" بنسبة 0.36%، وزاد " الرئيسي " بنحو 0.05% عن مستوي أمس الثلاثاء

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 30.44 مليون دينار، وزعت على 94.83 مليون سهم، بتنفيذ 8.18 ألف صفقة

وشهدت الجلسة انخفاض 10 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ 4.91%، بينما ارتفع قطاعا منافع والتأمين بـ 0.56% و0.23% على التوالي، فيما استقر الرعاية الصحية وحيداً.

وجاء سهم "بيت الطاقة" في مقدمة ارتفاعات الأسهم بواقع 15.34%، بينما تصدر "ثريا" التراجعات بـ 35%.

وحول الأنشط تداولاً، تصدر "بيتك" المنخفض 0.68% نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 9.88 مليون سهم، وسيولة بقيمة 7.23 مليون دينار.

مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 145.44 نقطة ليقفل عند مستوى 11073.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 231 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 180 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات السيف غاليري، ورتال، ونقي، وأنابيب الشرق، ونادك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإنماء، وأملاك، ودار الأركان، وأمريكانا، وسدافكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.19% و 5.65% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والإنماء، وشمس، ورتال، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وشمس، وأرامكو السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 192.44 نقطة ليقفل عند مستوى 20670.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 500 ألف سهم.

البورصة المصرية تخسر مليار جنيه في ختام التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه ليصل إلى 1.116 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.1 مليار جنيه.



وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليبلغ 17295.27 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.15% مسجلاً 2978.4 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.08% لينهي التعاملات عند مستوى 4521.82 نقطة.

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,902.38، نقطة بانخفاض قدره 4.49 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 684.64 نقطة بانخفاض قدره 1.55 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و814 ألفاً و533 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها مليون و899 ألفاً و907 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 108 صفقات.

انخفاض المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4728.33 نقطة منخفضًا بـ 6ر2 نقطة وبنسبة 0.05 بالمئة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4725.78 نقطة.



وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و263 ألفًا و678 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 81 بالمئة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و355 ألفًا و751 ريالًا عُمانيًّا.