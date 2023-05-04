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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد السيد يشارك في الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة رجال بكولومبيا

صدى البلد

يشارك محمد السيد في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة رجال، والتي تستضيفها مدينة كالي بكولومبيا في الفترة من 5 حتى 7 مايو الجاري.

ويستهل محمد السيد المصنف ال 31 عالميًا مشواره في البطولة غدًا الخميس الموافق 5 مايو.

وجاء جدول البطولة كالتالي: 
الخميس الموافق 5 مايو 
منافسات الرجال - أدوار المجموعات حتى دور ال 64 الغير رئيسي

الجمعة الموافق 6 مايو
منافسات السيدات - أدوار المجموعات حتى دور ال 64 الغير رئيسي

السبت الموافق 7 مايو 
الأدوار الرئيسية بدايًة من دور ال 64 حتى النهائي للرجال والسيدات

وتشهد منافسات الرجال مشاركة 213 لاعب بينما يشارك في منافسات السيدات 186 لاعبة.

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