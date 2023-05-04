محمد السيد يشارك في الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة رجال بكولومبيا

يشارك محمد السيد في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة رجال، والتي تستضيفها مدينة كالي بكولومبيا في الفترة من 5 حتى 7 مايو الجاري.
ويستهل محمد السيد المصنف ال 31 عالميًا مشواره في البطولة غدًا الخميس الموافق 5 مايو.
وجاء جدول البطولة كالتالي:
الخميس الموافق 5 مايو
منافسات الرجال - أدوار المجموعات حتى دور ال 64 الغير رئيسي
الجمعة الموافق 6 مايو
منافسات السيدات - أدوار المجموعات حتى دور ال 64 الغير رئيسي
السبت الموافق 7 مايو
الأدوار الرئيسية بدايًة من دور ال 64 حتى النهائي للرجال والسيدات
وتشهد منافسات الرجال مشاركة 213 لاعب بينما يشارك في منافسات السيدات 186 لاعبة.