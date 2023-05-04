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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تحريك أسعار السولار | توجيه عاجل في محافظ الدقهلية

تفقد موقف سندوب
تفقد موقف سندوب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة بالمرور علي سندوب للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة عقب قرار زيادة أسعار السولار .


جاء ذلك بحضور المحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصوره.


تفقد" السكرتير " كافة الخطوط داخل الموقف والذي يضم خطوط داخلية لعدد من المراكز لربطها بمدينة المنصوره منها ( السنبلاوين ، وميت غمر ، واجا ، وتمي الامديد .... الخ )والتقي بعدد من المواطنين للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة .


وقرر " المحافظ " تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمرور علي المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالدقهلية ومديرية التموين ومباحث التموين  ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .


وقرر " المحافظ " تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .


الزيادة الجديدة للأجرة التعريفية لسيارات الميكروباص والسرفيس تمت بحد أقصى  10 %  ، دون سيارات التاكسي .

محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بالمرور على موقف سندوب

محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بالمرور على موقف سندوب
محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بالمرور على موقف سندوب
محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بالمرور على موقف سندوب
محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بالمرور على موقف سندوب
محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بالمرور على موقف سندوب
محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بالمرور على موقف سندوب
محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بالمرور على موقف سندوب
محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بالمرور على موقف سندوب
محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بالمرور على موقف سندوب
محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بالمرور على موقف سندوب
محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بالمرور على موقف سندوب
محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بالمرور على موقف سندوب
محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بالمرور على موقف سندوب
محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بالمرور على موقف سندوب
أسعار السولار التعريفة الجديدة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدقهلية تطبيق التعريفة الجديدة تموين السيارات زيادة أسعار السولار محافظ الدقهلية

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