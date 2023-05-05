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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

قطارات تالجو
قطارات تالجو

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانا إعلاميا  حول ما تم تداوله عبر إحدى منصات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن وجود  كسر بزجاج عربة رقم  1 بقطار تالجو رقم 2025  يوم الأربعاء  الموافق ٣/٥/٢٠٢٣ حيث تؤكد الهيئة الحقائق التالية:-

1. إن كسر الزجاج ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق القطار  بالحجارة.

2. إن رشق  هذا القطار الذي يعد افخم القطارات المصرية والذي يضاهي افخم القطارات الاوربية والتي حرصت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل على التعاقد عليه لتقديم أعلى مستويات الخدمة والرفاهية لجمهور الركاب بالإضافة إلى استمرار  رشق الاطفال العابثين والمخربين  لكافة أنواع القطارات على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تقوم  بها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والتي بدأتها  منذ بدء تحسين هذا المرفق عبر وسائل الإعلام  المختلفة للتصدي لهذه الظاهرة  السلبية يتطلب المشاركة الفاعلة من السادة المواطنين في التوعية من هذه الظاهرة الخطيرة التي  تتسبب في  أضرار  للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات بمختلف أنواعها والمملوك لكافة المواطنين ، والتي تخدم ملايين الركاب يوميا والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

3. كما تؤكد هيئة السكك الحديدية ان حملات التوعية التي قامت بها وزارة النقل والهيئة شملت ايضا  التوعية من السلبيات الأخرى التي يقوم بها بعض المواطنين المستهترين والعابثين عند التعامل مع مرفق السكة الحديد مثل محاولة ركوب القطار قبل التحرك أو مغادرته أثناء التحرك، او استقلال القطار بالأماكن غير المخصصة للركوب، او الركوب بين فواصل العربات أو فوق الأسطح او شد بلف الطوارئ بالقطارات او التدخين داخل عربات الركاب أو المرور من الأماكن الغير معدة للعبور اواقتحام المزلقانات وهي مغلقة او القاء القمامة على قضبان السكك الحديدية او ركوب القطار بدون تذكرة وغيرها من السلوكيات السلبية التي تتسبب في ازهاق الارواح وتعرض حياة المواطنين للخطر وتعطيل حركة مسير القطارات وخسائر مادية كبيرة تتحملها ميزانية مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين.

 

4. تؤكد هيئة السكك الحديدية على تكرار مناشدتها لكافة السادة المواطنين في المشاركة الفاعلة فى التوعية من مخاطر هذه الظواهر  السلبية الخطيرة التي تحدث من بعض المواطنين عند التعامل مع مرفق السكة الحديد والذي يشهد  نهضة كبيرة وتطورا  هائلة  في كافة عناصره ونقلة نوعية هائلة في مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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