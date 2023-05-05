مغادرة الوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش مصر 2023

غادرت جميع وفود الدول التي شاركت في بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش التي استضافتها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 25 أبريل حتي 5 مايو الحالي، بمشاركة 450 رامٍ ورامية من 59 دولة من مختلف دول العالم.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة، على توديع الوفود وجميع الرماة الذين قضوا فترة البطولة في مصر وسط أجواء من الترحاب وحرص اللجنة على توفير كل سبل الراحة لهم، في سبيل أن تخرج البطولة بأفضل صورة ممكنة.

وأكد حازم حسني، رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، أن الجميع أشاد باستضافة مصر للحدث وخروجه بالمشهد المشرف الذي تقدمه مصر من خلال استضافة البطولات الكبرى في رياضة الرماية، لتكمل بالنسخة الأخيرة سلسلة الإنجازات.

وأضاف حسني أن إسناد مهمة التنظيم من جديد لمصر بعد نجاحها في استضافة بطولة كأس العالم شئ يجعلنا نشعر بالفخر، لأننا نمتلك ميادين رماية من أفضل الميادين في العالم، ولدينا الخبرة الكافية في تنظيم جميع البطولات، فلذلك أسند الاتحاد الدولي بطولتي العالم لرماية الخرطوش والمسدس والبندقية للعام المقبل 2024 لمصر، وسيكون مُشارك في البطولة أكثر 1000 رامِِ ورامية في هذه البطولة، وهناك حالة من السعادة لدي المدربين واللاعبين بالتنظيم والميادين التي تعد الأفضل من نوعها في العالم.