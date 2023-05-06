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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق على أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أرخص علاج منزلي للبواسير.. دلالات الألون وخبايا الشخصيات

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

 نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ضعي الشاى على بشرتك وشاهدي ماذا يحدث ؟

ينصح الكثير من خبراء التجميل بوضع الشاى البارد على البشرة لما له من فوائد عدة يكشف عنها موقع كليفند كلينك فإن الكافيين من المواد الفعالة جدا في علاج مشاكل البشرة والوقاية منها 

بعد هجومها على زوجة حسن شاكوش.. اطلالات أثارت ضجة حول رضوى الشربيني

تصدَّرت رضوي الشربيني تريند السوشيال ميديا، بسبب تعليقها على ما قام به المطرب الشعبى  حسن شاكوش  وطرده لزوجته .

إكتشف العلاج المنزلي الأرخص والأكثر فاعلية للبواسير

البواسير مشكلة شائعة يمكن أن تؤثر على أي شخص، والسبب الرئيسي لذلك هو نقص الألياف في الطعام وقلة تناول الماء بسبب نقص الألياف ، قد تصاب بالإمساك مما يؤدي إلى البواسير، تناول الموز هو العلاج المنزلي الأرخص والأكثر فعالية للبواسير.

دخلتها القسم بعد شهرين جواز.. رضوى الشربيني تثير جدلا حول أزمة حسن شاكوش

تصدَّرت رضوي الشربيني تريند السوشيال ميديا، بسبب تعليقها على ما قام به المطرب الشعبى  حسن شاكوش  وطرده لزوجته .

اللون المفضل يكشف خبايا شخصيتك.. ما دلالات الأسود والأحمر والأخضر والأبيض؟

ما هي شخصيتك؟ كيف تفكر؟ ما هو سلوكك ؟ وكيف هي مشاعرك ؟، كل هذه الأشياء تندرج تحت الصحة العقلية الأشخاص الذين يحافظون على صحتهم العقلية بشكل أفضل، يظل سلوكهم وشخصيتهم قوية أيضًا.

الصحة المراة على مدار اليوم نشر موقع “صدى البلد صدى البلد الأخبار المهمة ​​​​​​​health

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