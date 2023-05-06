نشرة المرأة| رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق على أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أرخص علاج منزلي للبواسير.. دلالات الألون وخبايا الشخصيات

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ينصح الكثير من خبراء التجميل بوضع الشاى البارد على البشرة لما له من فوائد عدة يكشف عنها موقع كليفند كلينك فإن الكافيين من المواد الفعالة جدا في علاج مشاكل البشرة والوقاية منها

تصدَّرت رضوي الشربيني تريند السوشيال ميديا، بسبب تعليقها على ما قام به المطرب الشعبى حسن شاكوش وطرده لزوجته .

البواسير مشكلة شائعة يمكن أن تؤثر على أي شخص، والسبب الرئيسي لذلك هو نقص الألياف في الطعام وقلة تناول الماء بسبب نقص الألياف ، قد تصاب بالإمساك مما يؤدي إلى البواسير، تناول الموز هو العلاج المنزلي الأرخص والأكثر فعالية للبواسير.

تصدَّرت رضوي الشربيني تريند السوشيال ميديا، بسبب تعليقها على ما قام به المطرب الشعبى حسن شاكوش وطرده لزوجته .

ما هي شخصيتك؟ كيف تفكر؟ ما هو سلوكك ؟ وكيف هي مشاعرك ؟، كل هذه الأشياء تندرج تحت الصحة العقلية الأشخاص الذين يحافظون على صحتهم العقلية بشكل أفضل، يظل سلوكهم وشخصيتهم قوية أيضًا.