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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دخلتها القسم بعد شهرين جواز.. رضوى الشربيني تثير جدلا حول أزمة حسن شاكوش

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

تصدَّرت رضوي الشربيني تريند السوشيال ميديا، بسبب تعليقها على ما قام به المطرب الشعبى  حسن شاكوش  وطرده لزوجته .

 

وكتبت الإعلامية رضوي الشربيني، تعليقها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، تعليقًاعلى أزمة حسن شاكوش وزوجته، بعد أن حررت الأخيرة محضرا ضده.

 

وكتبت رضوي الشربيني  على صفحتها  الشخصية في فيس بوك: "كدة يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك وكمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!..


 

وتابعت رضوي الشربيني :"تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة ودول الإثبات الوحيد ف ما تسبقوش الأحداث.. وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه".

 

وأعتبرت رضوى الشربيني، أن ما قامت به زوجة حسن شاكوش، رد فعل مبالغ فيه.. وقالت: مش لازم أعمل سحبة مايكل.. ووصفت فعلها "أوفر جدًا"  وماتعملوش زيها.

 

وتابعت رضوى الشربيني، ياريت يا بنات متعملوش كده أبدا.. ربنا موجود،  فأحنا نقدر نحمده طول الوقت،  مش لازم أعمل سحبة مايكل دي .

نشرت زوجة حسن شاكوش - ريم طارق- مقطع فيديو لها، عبر حسابها الخاص على تطبيق الفيديوهات القصيرة تيكتوك، بعد محضر السرقة الذي حررته ضد زوجها مطرب المهرجانات. 

 

وظهرت زوجة حسن شاكوش، في مقطع الفيديو، من داخل سيارتها، وتستمع للأغاني ومندمجة معها، وظهرت مرتديةدبلة الزواج، في مفاجأة صادمة رغم الأزمة. 

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