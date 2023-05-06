إكتشف العلاج المنزلي الأرخص والأكثر فاعلية للبواسير

البواسير مشكلة شائعة يمكن أن تؤثر على أي شخص، والسبب الرئيسي لذلك هو نقص الألياف في الطعام وقلة تناول الماء بسبب نقص الألياف ، قد تصاب بالإمساك مما يؤدي إلى البواسير، تناول الموز هو العلاج المنزلي الأرخص والأكثر فعالية للبواسير.

ضع في اعتبارك أنه لا يوجد شيء أفضل من الفواكه والخضروات الطازجة لعلاج أي نوع من مشاكل الجهاز الهضمي، التمثيل الغذائي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالجهاز الهضمي إذا لم يتم الهضم بشكل صحيح، يحدث مرض مثل البواسير بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما هي البواسير

البواسير مرض يحدث بسبب الإمساك المزمن على مدى فترة طويلة من الزمن. في هذه الحالة ، تتورم أوردة الشرج والمستقيم ، مما يسبب الألم وعدم الراحة. يمكن أن تكون البواسير مؤلمة وقد تنزف في الحالات الشديدة. مثل جميع الأمراض الأخرى ، يمكن علاجها أيضًا من خلال الأدوية والعلاجات المنزلية. من المهم أن تحافظ على رطوبتك وتناول الأطعمة الغنية بالألياف.



الموز والبواسير

الموز ملين طبيعي يعالج الإمساك. في حالة البواسير ، قد يعاني المريض من ألم شديد وحرقان وعدم راحة أثناء حركات الأمعاء. يمكن أن يحدث النزيف أيضًا إذا كانت المشكلة شديدة. يجعل تناول الموز البراز سلسًا كما يجعل الأمعاء ناعمة ، مما يجعل من السهل إخراج البراز.

يقلل الموز من آلام الحرق

يحتوي الموز على سكر طبيعي له خصائص المضادات الحيوية التي يمكنها طرد البكتيريا وشفاء المنطقة المصابة. يوفر استهلاك الموز الراحة من الالتهاب والألم والحرقان حول فتحة الشرج.

أي موزة للأكل

للتخفيف من مشكلة الإمساك والبواسير ، يجب تناول الموز الناضج. تذكر عدم تناول الموز غير الناضج لأن هذا يمكن أن يزيد وزنك أكثر.

متى وكم عدد الموز لتناول الطعام

للتعامل مع مشكلة الإمساك والبواسير يجب تناول حبتين من الموز قبل النوم ليلاً. مع هذا ، لا تدع أن يكون هناك نقص في الألياف في نظامك الغذائي. اشرب أيضًا كمية كافية من الماء طوال اليوم للبقاء رطبًا. كما أنه سيخلصك من الإمساك.