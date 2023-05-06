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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن إنطلاق البرنامج الصيفي للطفل 14 مايو

الاوقاف
الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق البرنامج الصيفي للطفل لهذا العام بداية من 14 مايو 2023 م، ولمدة ثلاثة أشهر (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، كما قررت الوزارة توسيع دائرة المساجد التي سيقام بها النشاط هذا العام إلى (20) ألف مسجد بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية .

يأتي هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج. 

آليات التسجيل : 

1- التسجيل المباشر من خلال أقرب مسجد  يتم الإعلان عنه على موقعنا. 

2- التسجيل إلكترونيًّا من خلال الرابط التالي: 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfzsaZZ.../viewform... 

ويسرنا أن نعلن عن أماكن المساجد التي سينعقد بها النشاط بخمس محافظات كمجموعة أولى، وسيتم الإعلان عن باقي المحافظات تباعًا ،  وذلك على النحو التالي:

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/05/سجل-طفلك-Repaired.pdf

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