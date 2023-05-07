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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

وزير الصحة يبحث تفعيل منظومة متكاملة لـ«وحدات الرعاية المتوسطة» بالمستشفيات

وزير الصحة
وزير الصحة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، اجتماعًا، لمناقشة تفعيل منظومة وحدات الرعاية المتوسطة IMCU بالمستشفيات، لتوفير متابعة ومراقبة دقيقة، وتقييم إكلينيكي مستمر للمرضى الذين لا تقتضي حالتهم الصحية مستوى الخدمة المقدم في وحدات العناية المركزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش آليات التشغيل التجريبي لمنظومة وحدات العناية المتوسطة، بعدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، ووضع الدلائل الإرشادية للعمل بها، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة للفرق الطبية التي ستعمل بتلك الوحدات.

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وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية وحدات الرعاية المتوسطة في سد الفجوة بين الأقسام الداخلية والجراحية، ووحدات العناية المركزة، لنوعية محددة من المرضى الذين لا يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي أو غسيل كلوي أو استخدام كثيف للأدوية المقوية لعضلة القلب، أو الخدمات التمريضية والطبية المكثفة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير لفت إلى أن وحدات الرعاية المتوسطة ستساهم في تقليل الضغط على أسرة العناية المركزة، للمرضى الأكثر احتياجًا لتلك الأسرة، كما توفر المزيد من الوقت والموارد، للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية دقيقة وفائقة.

 الاجتماع استعرض وضع المنظومة الصحية الحالي

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض وضع المنظومة الصحية الحالي، من حيث تطبيق منظومة وحدات الرعاية المتوسطة، ومدى احتياج القطاع الصحي للتوسع في هذا النوع من الخدمات، والأبحاث العلمية والدراسات المتعلقة بأوضاع المرضى، داخل تلك الوحدات ومدى تطبيقها في المنظومات الصحية بالعديد من دول العالم.

وأشار «عبدالغفار» إلى مناقشة الخدمات المقدمة في وحدات الرعاية المتوسطة، والاشتراطات العامة، ومتطلبات تشغيل تلك الوحدات سواء إنشائيا أو طبيًا، والسعة السريرية لتلك الوحدات، وأعداد القوى البشرية التي تحتاجها، مضيفا أن الوزير أكد أهمية حوكمة العمل بتلك المنظومة وتشكيل لجان مراقبة لمتابعة العمل بها، وتطبيق الاشتراطات وآليات التشغيل التي سيتم وضعها.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع -أيضًا- على مستجدات العمل بالمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارىء، وما تم تسجيله على المنظومة، والذي بلغ 40 ألف و459 حالة منذ التشغيل التجريبي في يوليو 2022 حتى شهر مارس من العام الجاري.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد زكي السوداني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور حلمي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

 

الصحة الرعاية المتوسطة IMCU إكلينيكي آليات التشغيل

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وزير الصحة يبحث تفعيل منظومة متكاملة لـ«وحدات الرعاية المتوسطة» بالمستشفيات

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